Harry: Süßes Bild mit Kids sorgt für Ärger

Ein süßer Familiengruß aus Kalifornien sorgt für Aufsehen: Nur wenige Stunden, nachdem der Palast Prinz William zum Geburtstag gratulierte, teilt Herzogin Meghan ein privates Foto von Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet.

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Das Timing im Hause Sussex sorgt in der royalen Gerüchteküche mal wieder für reichlich Gesprächsstoff. Nur wenige Stunden, nachdem die britische Königsfamilie dem Thronfolger Prinz William zu seinem 44. Geburtstag gratuliert hatte und Prinzessin Kate ihn in einem emotionalen Posting als den "besten Papa" würdigte, zog Herzogin Meghan im Netz nach. Sie postete einen seltenen, herzerwärmenden Schnappschuss von Ehemann Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern.

Liebeserklärung an den "einzig Wahren"

Auf dem neuen Familienfoto ist zu sehen, wie Prinz Harry seine beiden Kinder Lilibet und Archie liebevoll und fest im Arm hält. Meghan nutzte das Bild für eine rührende Botschaft an ihren Ehemann und gratulierte ihm auf diese Weise nachträglich zum Vatertag.

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Meghan fand dabei emotionale Worte

"Sie können sich wirklich glücklich schätzen, dich zu haben. Das können wir alle. Alles Liebe zum Vatertag für meinen einzig Wahren." Die Fans der Sussexes zeigen sich begeistert von den offenen Worten der Herzogin, die damit einmal mehr demonstriert, wie stark der familiäre Zusammenhalt im fernen Montecito ist.

Archie fiebert im England-Look mit

Neben den rührenden Worten der 44-Jährigen stechen auf dem Foto vor allem die süßen Details der royalen Sprösslinge ins Auge. Die kleine Lilibet trägt auf dem Bild einen niedlichen Giraffen-Teddy auf dem Rücken.

Meghan Harry © Getty Images

Ihr älterer Bruder Archie zeigt sich unterdessen als echter Sportfan: Passend zur aktuellen Fußball-Europameisterschaft 2026 fiebert der kleine Fußballfan in einem Shirt mit England-Motiv lautstark mit der Nationalmannschaft seiner väterlichen Heimat mit. Trotz des Lebens im fernen Kalifornien scheint die Verbundenheit nach Großbritannien zumindest sportlich noch eine Rolle zu spielen.