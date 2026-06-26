Prinzessin Alexia wird 21: Geheimnis um ihr Foto

Zum Geburtstag von Prinzessin Alexia der Niederlande überrascht das Königshaus mit einem offiziellen Porträt, das den beeindruckenden Wandel der Königstochter von der einstigen Teenie-Rebellin zur eleganten jungen Frau untermauert.

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Hoch lebe die Geburtstagsprinzessin! Die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) feiert am 26. Juni ihren 21. Ehrentag. Zu diesem feierlichen Anlass gab es aus dem Palast ein neues Bild für die Öffentlichkeit – das aufmerksamen Royal-Beobachtern allerdings verdächtig bekannt vorkommen dürfte.

Sparefrohe Royals

Anstatt ein kostspieliges neues Porträt in Auftrag zu geben, griff der Hof kurzerhand in die Archivkiste und bediente sich am bereits vorhandenen Material des traditionellen Familien-Sommerfotoshootings vom vergangenen Mai. Eine clevere und vor allem kostenbewusste Strategie der Oranjes, die insbesondere die niederländischen Steuerzahler freuen dürfte.

Eleganz statt Teenie-Rebellion: Der neue Look im Satin-Kleid

Das ausgewählte Porträt macht vor allem eines deutlich: Aus dem wilden Teenie von damals ist längst eine stilbewusste, erwachsene Frau geworden. Vor der idyllischen Kulisse des geschichtsträchtigen Landguts Clingendael posiert Alexia sichtlich gereift.

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In einer asymmetrisch geschnittenen, edlen Satinrobe in gedecktem Grün blickt das Geburtstagskind selbstbewusst und mit einem herzlichen Lächeln direkt in die Kamera. Die Haare sind elegant zu einem lockeren Zopf gebunden, während eine feine Strähne ihr Gesicht sanft umspielt. Abgerundet wird der glamouröse, aber dennoch erfrischend natürliche Auftritt durch glänzende, goldene Creolen. Ein Look, der zeigt: Alexia hat ihre ganz eigene Rolle im Rampenlicht der Krone gefunden.