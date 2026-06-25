König Charles III. besucht Jiu-Jitsu-Akademie und bekommt weißen Gürtel

König Charles III. zeigt vollen Einsatz: Trotz einer extremen Hitzewelle besuchte der britische Monarch eine Kampfsport-Akademie und probierte sich im Jiu-Jitsu.

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König Charles III. kam am Mittwoch in London so richtig ins Schwitzen. Bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke absolvierte der 77-jährige Monarch einen Termin in einer Kampfsport-Akademie im Westen der Stadt. Trotz der Hitze erschien er im vollständigen hellgrauen Anzug samt hellblauer Krawatte und passendem Einstecktuch. Charles informierte sich in der Roger Gracie Brazilian Jiu Jitsu Academy im Stadtteil Hammersmith über ein spezielles Therapieangebot für Veteranen, Einsatzkräfte sowie Soldatinnen und Soldaten.

König Charles III. © Getty Images

Kampfsport gegen psychische Belastungen

Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Hilfsorganisation Reorg. Diese nutzt brasilianisches Jiu Jitsu gezielt, um Einsatzkräften aus dem Rettungsdienst sowie aktiven und ehemaligen Militärangehörigen bei psychischen und körperlichen Belastungen zu helfen. Gegründet wurde die Organisation von Sam Sheriff, einem Veteranen der Royal Marines mit schwarzem Gürtel. Das Netzwerk umfasst mittlerweile rund 200 Partner-Akademien. Charles, der aktuell mit einem historischen Umfrage-Tief kämpft, sprach vor Ort mit den Verantwortlichen sowie Jugendlichen und Teilnehmenden eines Kurses für Menschen über 50. Auch Rapper Tinie Tempah war unter den Gästen.

König Charles III. © Getty Images

Ein weißer Gürtel für Charles

König Charles III. © Getty Images

Auf der Trainingsmatte trug der König blaue Überzieher über den Schuhen und verfolgte den Kampf zweier Athleten. Dabei erhielt der Monarch einen weißen Gürtel und damit die erste Stufe im Graduierungssystem dieser Sportart. Im Gegenzug überreichte er einem Mitglied des Reorg-Teams einen schwarzen Gürtel. Solche sportlichen Geschenke gab es für ihn schon Anfang Juni, als er bei einem Besuch im Blundell-Park-Stadion ein personalisiertes, schwarzes Trikot des Fußballclubs Grimsby Town mit der Aufschrift "HM King Charles" und der Nummer 3 geschenkt bekam.