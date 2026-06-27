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Kinder, wie die Zeit vergeht: SO groß ist Prinz George schon

© Instagram
Prinzessin Kate wird in Sachen Körpergröße wohl schon bald von ihrem ältesten Sohn eingeholt. Ein neues Foto zeigt den zwölfjährigen Prinz George fast schon auf Augenhöhe mit seiner Mutter.
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Samstag wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales ein neues Foto gepostet, auf dem Prinz George (12) fast Schulter an Schulter mit seiner Mutter Prinzessin Kate (44) steht. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers misst 1,75 Meter – und dürfte schon bald von ihrem Ältesten überragt werden. Ob Prinz George einmal größer wird als Prinz William (44)? Dieser ist stolze 1,91 Meter groß. Auch den royalen Fans entgeht der geringe Größenunterschied zwischen Mutter und Sohn nicht.

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Fans reagieren begeistert

„Prinz George wird zu einem jungen Mann”, heißt es laut der Social-Media-Plattform in den Kommentaren unter dem Reel etwa. Ein Fan fragt erstaunt: „Entschuldigung, aber wann wurde Prinz George denn so erwachsen?” Wieder andere schwärmen von dem süßen Mutter-Sohn-Auftritt: „Ich liebe dieses Video! So schön, sie zusammen zu sehen.”

Gemeinsamer royaler Termin

Anlässlich des National Armed Forces Day besuchten George und Kate einen RAF-Stützpunkt. Die beiden erhielten eine Führung über das Gelände und ließen sich interessiert alles zeigen. Mutter und Sohn setzten dabei auf zurückhaltende Business-Outfits. George trug einen dunkelblauen Anzug, ein hellblaues Hemd sowie dunkelbraune Loafer. Kate hatte sich für einen Tweed-Blazer von Max Mara, darunter ein einfaches Top, eine schmale Hose sowie flache Schuhe der Marke „Pretty Ballerinas” im Wert von 1.672 Euro entschieden.

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