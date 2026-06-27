Deshalb ist Prinz William reicher als König Charles

Prinz William ist der reichste Royal Großbritanniens. Der neue Sovereign-Grant-Bericht zeigt, dass der Thronfolger mit seinem Vermögen nun sogar deutlich reicher als sein Vater ist.

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Der britische Thronfolger Prinz William hat finanziell einen historischen Meilenstein erreicht. Laut dem aktuellen Sovereign-Grant-Bericht, der jedes Jahr die Finanzen des Königshauses offenlegt, wird sein Vermögen mittlerweile auf rund 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) beziffert.

© Getty Images

Damit ist der 44-Jährige offiziell Milliardär und hat seinen Vater König Charles III. längst überholt. Charles kommt laut der "Sunday Times Rich List" auf ein Vermögen von 846 Millionen Dollar (743 Millionen Euro) – William besitzt somit fast doppelt so viel wie der amtierende König.

Das Mega-Imperium von Cornwall

Der enorme Reichtum von Prinz William lässt sich auf eine ganz bestimmte Quelle zurückführen: das Herzogtum Cornwall. Diesen riesigen Privatbesitz übernahm er im Jahr 2022 nach dem Tod von Queen Elizabeth II., als sein Vater Charles zum König aufstieg. Und dieses Imperium wirft immer mehr ab: Allein im Finanzjahr 2025/26 strich William rund 28,5 Millionen Dollar (25 Millionen Euro) an privaten Einnahmen ein. Seit er zum Prince of Wales ernannt wurde, zahlte er davon über 26 Millionen Dollar (etwa 23 Millionen Euro) an Steuern. Da er als berufstätiges Mitglied der Royal Family kein klassisches Gehalt bezieht, finanziert das Herzogtum die offiziellen, wohltätigen und privaten Ausgaben von William, Prinzessin Kate und ihren drei Kindern.

Ländereien, Geschäfte und Millionen-Einnahmen

Gegründet wurde das Herzogtum Cornwall bereits im Jahr 1337. Heute umfasst das gigantische Areal rund 530 Quadratkilometer Land, die sich über mehr als 20 Regionen in Großbritannien verteilen. Zum royalen Besitz zählen unzählige Bauernhöfe, Wälder, Wohnhäuser, Geschäfte sowie große Gewerbeflächen. Prinz William verdient sein Geld hierbei durch Mieten, Pachteinnahmen und diverse Erträge aus den Immobilien und Grundstücken. Die Gewinne des Herzogtums stehen automatisch immer dem aktuellen Thronfolger zu. Bevor William das Ruder übernahm, wurde der Besitz ganze 53 Jahre lang von seinem Vater Charles verwaltet.

Millionen für den guten Zweck

William möchte den riesigen Besitz in Zukunft jedoch nicht nur verwalten und Geld anhäufen, sondern hat bereits große Pläne angekündigt. In den kommenden zehn Jahren plant der Thronfolger, rund 20 Prozent des gesamten Besitzes zu verkaufen. Mit den dadurch erwarteten Einnahmen von über 670 Millionen Dollar (588 Millionen Euro) möchte er gezielt bezahlbare Wohnungen bauen und wichtige Umweltprojekte realisieren. Er wolle damit "Das Leben der Menschen in diesen Gegenden verbessern", so William über sein Vorhaben.