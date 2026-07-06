Prinz Harry hofft auf Treffen mit Papa Charles

Der Sohn von Prinz Charles kam ohne Meghan und seinen Kids. Harry würde sich über Treffen mit König Charles "sehr freuen".

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Der 41-jährige Sohn von König Charles III. ist am Montag ohne seine Ehefrau Meghan und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet in seiner alten Heimat gelandet. Für seinen fünftägigen Aufenthalt in London und Birmingham, bei dem unter anderem der einjährige Countdown für die Invictus Games 2027 auf dem Programm steht, hatte König Charles seinem Sohn eigentlich eine Unterkunft im Buckingham Palace angeboten. Da Harry jedoch eine gesetzte Frist bis vergangenen Freitag verstrreichen ließ und am Wochenende mehrfach seine Meinung änderte, zogen die royalen Beamten das Angebot wieder zurück.

Harry kam ohne Archie und Lilibet nach LondonHarry Sussex © Instagram

Absage für Prinz Harry

Harry hatte das Friedensangebot seines Vaters zunächst abgelehnt, bevor er es sich kurz darauf anders überlegte. Am Samstagabend teilte der Palast ihm jedoch mit, dass ein Aufenthalt aus logistischen Gründen sowie wegen fehlenden Personals so kurzfristig nicht mehr machbar sei. König Charles selbst ließ den Trubel unkommentiert und zeigte sich am Montag bei einem Termin mit der britischen Armee im englischen Bovington gut gelaunt auf einem Challenger-3-Kampfpanzer.

König Charles III. fährt Kampfpanzer © Getty Images

Meghan bleibt in Europa

© Getty Images / WireImage

Während Harry nun alleine in Großbritannien weilt, verbringen Meghan und die Kinder ihren Urlaub weiterhin in Europa. Da eine Forderung nach zusätzlichem Security-Schutz für die Familie abgelehnt wurde, reiste die Herzogin am Montag nicht mit nach London. Ein späterer Besuch im Laufe der Woche ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, allerdings haben Archie und Lilibet ihren Großvater König Charles bereits seit dem Jahr 2022 nicht mehr persönlich gesehen. Auch wenn die Karten durch den neuerlichen Eklat nicht gerade gut stehen, würde sich Harry dennoch über ein Treffen mit seinem Vater sehr freuen, wie ein Insider gegenüber der "DailyMail" berichtet.

Prinzessin Dianas Grad in Althorp © Getty Images

Berichten zufolge würde Harry gerne seine Kinder mit nach Althorp nehmen – dem Familiensitz seiner Mutter, Prinzessin Diana –, wo sie auf einer Privatinsel inmitten eines Sees beigesetzt ist. "Harry sehnt sich danach, seine Kinder nach Großbritannien zu bringen, ihnen zu zeigen, woher er stammt, und sie mit ihrer Herkunft vertraut zu machen. Es ist ihm wichtig, dass der englische Teil ihrer Abstammung ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Doch ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Es gibt reale und glaubwürdige Bedrohungen, und er wird seine Familie keiner Gefahr aussetzen", so der Insider weiter