Zicklein nimmt die "Kronjuwelen" von Prinz Harry ins Visier

Prinz Harry erlebte bei einem Festival in Großbritannien eine tierische Überraschung. Beim Ziegen-Yoga hatte es ein Zicklein direkt auf seine Weichteile abgesehen.

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Der Ausflug zum Ziegen-Yoga war dem 41-Jährigen wohl von Anfang an nicht ganz geheuer. Am Samstag besuchte er das "Scotty Summer Festival" in der Nähe von Birmingham. Während des Termins in Großbritannien ließ er sich schließlich zu der sportlichen Einheit überreden. Zunächst zeigte er sich noch recht entspannt, ging mit den Tieren auf Tuchfühlung und scherzte mit den anwesenden Besuchern.

Prinz Harry © Getty Images

Unbequeme Atemübung im Freien

Das Blatt wendete sich jedoch schnell, als eine Atemübung auf dem Rücken anstand. Die Ziegen und Zicklein nutzten die Gelegenheit und krabbelten munter auf ihm herum. Dabei kam es zu einer schmerzhaften Situation: Ein kleines Zicklein attackierte direkt die royalen Kronjuwelen. Prinz Harry nahm den Vorfall allerdings mit Humor, lachte den Schmerz einfach weg und fragte das Tier empört: "Was machst du denn?" Nach dem Schrecken genoss er eine Streichel-Einheit und tobte sich bei einer Wasserschlacht mit Kindern aus.

Prinz Harry mit Ziege © Getty Images

Prinz Harry von Wasserbombe getroffen © Getty Images

Privates Wiedersehen im Palast

Der Festival-Besuch fand nur einen Tag nach einem großen familiären Ereignis statt. König Charles traf sich in seiner Privatresidenz Highgrove House in der Grafschaft Gloucestershire wieder mit seinen Enkelkindern Archie und Lilibet. Es war die erste Reunion dieser Art nach vier Jahren. Prinz Harry wollte sich vor seiner Abreise aus Großbritannien jedoch absolut keine Details entlocken lassen. Der Palast betonte im Vorfeld, dass es sich um eine rein private Familienangelegenheit handelt. Deswegen wird es zu diesem Treffen auch keine offiziellen Fotos oder Statements geben.