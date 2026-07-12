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Überläufer

Apple klagt OpenAI wegen Geheimnis-Verrat

Ein Mann mit braunem Pullover steht vor einem Hintergrund mit dem Schriftzug „OpenAI“.
© APA/AFP/JASON REDMOND
Der ehemalige ranghohe Apple-Designer Tang Tan soll vertrauliche Informationen zum Nutzen von OpenAI missbraucht haben.
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Apple wirft dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und zwei ehemaligen Mitarbeitern in einer Klage Diebstahl von Firmengeheimnissen vor. Einer der beiden ist Tang Tan, ein ehemaliger ranghoher Apple-Designer, der heute Hardware-Chef von OpenAI ist. In dieser Funktion spielt er eine zentrale Rolle bei der Arbeit an einem neuartigen Gerät, das die ChatGPT-Firma auf die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz ausrichten will. Tang Tan war der ranghöchste Überläufer von Apple zu OpenAI.

Überläufer war 20 Jahre bei Apple

Der OpenAI-Überläufer Tang Tan arbeitete mehr als 20 Jahre bei Apple und verantwortete vor seinem Wechsel das Design des iPhones und der Computeruhr Apple Watch.

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Der Klage zufolge kam Apple nach Ermittlungen zu dem Schluss, dass Tan vertrauliche Informationen des iPhone-Konzerns zum Nutzen von OpenAI missbraucht haben solle. Unter anderem habe er Apple-Mitarbeitende aufgefordert, zu Jobinterviews für Arbeitsplätze bei OpenAI Bauteile des Konzerns mitzubringen. Apple sieht das als Teil einer "Strategie" von OpenAI, an vertrauliche Informationen des Unternehmens zu kommen.

Der andere verklagte Ex-Mitarbeiter von Apple soll dem Konzern zufolge über einen mitgenommenen Computer bereits als OpenAI-Beschäftigter auf vertrauliche Daten seines früheren Arbeitgebers zugegriffen haben. Apple und OpenAI sind seit mehreren Jahren Partner bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) auf iPhones und anderen Geräten des Konzerns. Apple-Kunden können allgemeine Anfragen, die die hauseigene Sprachassistentin Siri nicht beantworten kann, an ChatGPT weiterreichen lassen.

OpenAI: kein Interesse an Geheimnissen anderer Firmen

OpenAI entgegnete in einer Stellungnahme beim Finanzdienst Bloomberg, man habe kein Interesse an Geheimnissen anderer Unternehmen. Die Firma bleibe fokussiert darauf, innovative Technologie zu entwickeln.

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