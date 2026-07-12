Royals und Stars beim Wimbledon-Finale

Prinzessin Kate begeistert die Tennis-Fans in Wimbledon: Zum großen Finale der Herren brachte die royale Schirmherrin überraschend fast ihre gesamte Familie mit auf die Tribüne.

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Das große Herren-Finale in Wimbledon sorgt heute unter Tennisbegeisterten für absolute Höchstspannung auf den Zuschauerrängen. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev kämpft gegen den Italiener Jannik Sinner um den begehrten Titel. Wer auch immer das Match gewinnt, darf sich am Abend über eine ganz besondere Ehre freuen: Die Trophäe wird traditionell von Prinzessin Kate überreicht. Als königliche Schirmherrin des Turniers leitet sie die Siegerehrung.

Überraschung auf der Tribüne

Während die Schirmherrin am Samstag das Damen-Finale noch komplett alleine verfolgte, zeigte sie sich am Sonntag in unerwarteter Begleitung. Ehemann Prinz William sowie die beiden älteren Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, nahmen neben ihr Platz. Gemeinsam winkte die Familie den wartenden Fotografen und Fans gut gelaunt zu. Nur der jüngste Sohn, Prinz Louis, blieb diesmal zu Hause.

Kate mit Prinzessin Charlotte und Dustin Hoffman im Hintergrund © Getty Images

Neben den Royals wurden auch Hollywood-Stars wie Nicole Kidman, Ben Stiller, Dustin Hoffman und Rami Malek in der Royal-Box gesichtet.

Nachwuchs möchte Balljunge werden

Dabei verriet die royale Mutter am Vortag ein süßes Detail über den Achtjährigen. Bei einem Gespräch mit dem Court-Services-Team plauderte sie über die neugierigen Fragen ihres Sohnes. Demnach würde der kleine Prinz später am liebsten selbst als Balljunge auf dem Platz stehen. Kate betonte dabei im Gespräch, wie viel harte Arbeit eigentlich hinter diesem Job auf dem Rasen steckt.

Kate und William mit George und Charlotte sowie Carol Middleton © CameraSport via Getty Images

Eleganter Auftritt in Waldgrün

Modisch zog die Prinzessin von Wales beim Finale wieder alle Blicke auf sich. Sie wählte für das sportliche Großereignis ein elegantes Kleid in Waldgrün mit asymmetrischem Schnitt, kombiniert mit ihren Lieblingsohrringen. Tochter Charlotte stimmte sich farblich auf ihren Vater und Bruder ab und erschien in einem blauen Kleid.