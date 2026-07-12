Kate mit Familie
Royals und Stars beim Wimbledon-Finale
Das große Herren-Finale in Wimbledon sorgt heute unter Tennisbegeisterten für absolute Höchstspannung auf den Zuschauerrängen. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev kämpft gegen den Italiener Jannik Sinner um den begehrten Titel. Wer auch immer das Match gewinnt, darf sich am Abend über eine ganz besondere Ehre freuen: Die Trophäe wird traditionell von Prinzessin Kate überreicht. Als königliche Schirmherrin des Turniers leitet sie die Siegerehrung.
Überraschung auf der Tribüne
Während die Schirmherrin am Samstag das Damen-Finale noch komplett alleine verfolgte, zeigte sie sich am Sonntag in unerwarteter Begleitung. Ehemann Prinz William sowie die beiden älteren Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, nahmen neben ihr Platz. Gemeinsam winkte die Familie den wartenden Fotografen und Fans gut gelaunt zu. Nur der jüngste Sohn, Prinz Louis, blieb diesmal zu Hause.
Neben den Royals wurden auch Hollywood-Stars wie Nicole Kidman, Ben Stiller, Dustin Hoffman und Rami Malek in der Royal-Box gesichtet.
Nachwuchs möchte Balljunge werden
Dabei verriet die royale Mutter am Vortag ein süßes Detail über den Achtjährigen. Bei einem Gespräch mit dem Court-Services-Team plauderte sie über die neugierigen Fragen ihres Sohnes. Demnach würde der kleine Prinz später am liebsten selbst als Balljunge auf dem Platz stehen. Kate betonte dabei im Gespräch, wie viel harte Arbeit eigentlich hinter diesem Job auf dem Rasen steckt.
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Eleganter Auftritt in Waldgrün
Modisch zog die Prinzessin von Wales beim Finale wieder alle Blicke auf sich. Sie wählte für das sportliche Großereignis ein elegantes Kleid in Waldgrün mit asymmetrischem Schnitt, kombiniert mit ihren Lieblingsohrringen. Tochter Charlotte stimmte sich farblich auf ihren Vater und Bruder ab und erschien in einem blauen Kleid.
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