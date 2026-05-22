Neue Ermittlungen gegen Andrew: Jetzt geht es um Sexualstraftaten

Die Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor weiten sich deutlich aus.

Nachdem der frühere Duke of York bereits seit Februar wegen möglicher Amtsvergehen im Visier der Behörden steht, prüfen britische Ermittler nun auch den Verdacht auf Sexualdelikte und Korruption. Das berichten mehrere britische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht erneut Andrews langjährige Verbindung zum verstorbenen US-Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach Epstein im Jahr 2010 Frauen nach Großbritannien vermittelt haben soll, um Treffen mit Andrew zu arrangieren. Damit rücken frühere Aussagen von Virginia Giuffre erneut in den Fokus. Giuffre hatte Andrew bereits vor Jahren beschuldigt, sie über Epstein kennengelernt und missbraucht zu haben. Der Royal bestritt die Vorwürfe stets, einigte sich jedoch 2022 außergerichtlich mit Giuffre.

© U.S. Department of Justice

Polizei sucht Opfer

Im Zuge der neuen Ermittlungen sollen Beamte bei Durchsuchungen auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor sowie auf dem Landsitz Sandringham umfangreiches Material sichergestellt haben. Dieses werde derzeit ausgewertet. Gleichzeitig ruft die Polizei mögliche weitere Betroffene öffentlich dazu auf, sich zu melden. Laut Vize-Polizeichef Oliver Wright arbeite ein spezialisiertes Ermittlerteam an dem Fall und stehe in engem Austausch mit den US-Behörden, um Zugang zu weiteren Unterlagen aus den sogenannten Epstein-Files zu erhalten.

Die Infografik zeigt eine Auswahl bekannter Personen, die in den Epstein-Akten genannt werden. Sie sind in die Kategorien Royals, Politik und Wirtschaft unterteilt. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell werden als Sexualstraftäter aufgeführt. Zu den Royals zählen Andrew Mountbatten-Windsor und Mette-Marit von Norwegen. In der Politik werden unter anderem Bill Clinton, Donald Trump und Thorbjorn Jagland genannt. In der Wirtschaft erscheinen Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson und Thomas Pritzker. Quelle: APA.

Andrew selbst hat sich bislang nicht zu den neuen Vorwürfen geäußert. Der König Charles III. nahestehende Buckingham-Palast erklärte lediglich, man werde die Behörden im Rahmen der laufenden Ermittlungen unterstützen.