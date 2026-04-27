Epstein-Skandal wird verfilmt: Spielt George Clooney das Monster?

Hollywood plant die Aufarbeitung eines der größten Skandale der letzten Jahre: Der Fall Jeffrey Epstein soll als TV-Miniserie verfilmt werden. Besonders brisant ist die Besetzung, denn für die Rolle des verurteilten Sexualstraftäters steht George Clooney ganz oben auf der Wunschliste.

Die geplante Verfilmung des Epstein-Skandals verspricht eine hochkarätige Produktion zu werden, die sicher für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Laut einem Bericht arbeitet Sony Pictures Television derzeit intensiv an der Umsetzung der Miniserie. Da sich das Projekt noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es aktuell noch keinen offiziellen Titel oder einen feststehenden Erscheinungstermin. Als inhaltliche Grundlage dient das Buch "Perversion of Justice" der US-Reporterin Julie K. Brown.

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Hochkarätige Besetzung in Planung

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Neben George Clooney (64), der für die Hauptrolle des Jeffrey Epstein (†66) gehandelt wird, kursieren bereits weitere prominente Namen für das Projekt. Oscarpreisträgerin Laura Dern (59) soll bereits fest eingeplant sein, um die mutige Reporterin Julie K. Brown zu verkörpern. Auch für Fans von Angelina Jolie (50) gibt es spannende Neuigkeiten: Die Schauspielerin ist laut Berichten für die Rolle der Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell (64) im Gespräch.

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Politische Rollen prominent besetzt

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Das Machtnetzwerk rund um den Skandal soll ebenfalls mit Weltstars besetzt werden. So wird Alec Baldwin (68) für die Darstellung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (79) genannt. Für die Rolle von Prinz Andrew (66) ist offenbar Michael Sheen (57) im Gespräch. Diese brisante Mischung aus realen Ereignissen und einer Riege an Top-Schauspielern macht die geplante Epstein-Serie schon jetzt zu einem der meistdiskutierten Vorhaben in der Filmbranche.

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Erfahrener Profi am Drehbuch

Hinter den Kulissen setzt Sony auf bewährte Qualität. Das Drehbuch für die Miniserie wird von Sharon Hoffman verfasst, die bereits durch ihre Arbeit an der Erfolgsserie "House of Cards" internationale Bekanntheit erlangte. Hoffman wird das Projekt zudem als Produzentin begleiten. Damit scheint sichergestellt, dass die komplexe Geschichte rund um den schmutzigen Skandal handwerklich auf höchstem Niveau für die Bildschirme aufbereitet wird.