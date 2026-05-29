Kino-Beben: Billig-Horror-Film bremst Star Wars aus

Das Star-Wars-Comeback “The Mandalorian and Grogu” erlebt nun nach bescheidenem Start den wahren Kino-Horror! Der Billig-Horror-Film „Obsession“ stürzt den teuren Disney-Blockbuster vom Chart-Thron.

Mittwoch 27. Mai: Platz 2. “The Mandalorian and Grogu”, 4,194 Millionen Dollar Kassa. Platz 1: “Obsession”, 5,634 Millionen. Kino-Wunder in den USA. Nach nur 5 Tagen an der Spitze wurde das heiß ersehnte Star-Wars Comeback nach 7 Jahren Kino-Pause von einem billigen Horror-Film ausgebremst.

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„Obsession“, das bei einem Budget von nicht einmal 1 Million Dollar (!), einen verstörend beklemmenden Beziehungs-Horror zeigt, lässt bei den Kinobesuchern das 165 Millionen teure Disney Bombast-Werk alt aussehen. Der Erfolg war freilich abzusehen: 23 Millionen Dollar Kassa am Wochenende. In Summe hält „Obsession“, das ab 3 Juni auch in unseren Kinos anläuft, nun schon bei weltweit 95 Millionen Dollar Kassa. Also ein 95-facher Gewinn!

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Die Story von Jungregisseur Curry Baker, der schon 2024 mit dem Horror-Streifen „Milk & Serial“ einen Achtungserfolg landen konnte, liefert eine subtilste Gänsehaut: Plattenhändler Bear (Teen Wolf“-Star Michael Johnson) ist seit Jahren hoffnungslos in seine Arbeitskollegin Nikki (Inde Navarrette, bekannt aus „Superman & Lois“) verknallt. Eines Tages findet er in einem Esoterikladen die magischen Stäbchen „One Wish Willow“, die Wünsche erfüllen: Er wünscht sich Nikkis Zuneigung – und wird dies bald bereuen.

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Bei „Rotten Tomatoes“ gibt’s dafür eine 96% positive Kritiken. „Indem es eine ekelhafte Eitelkeit nimmt und sie zu hinterhältig gefälligen Zwecken verdreht, ist Obsession erschreckend verstörend und zugleich gekonnt amüsant und spannend.“