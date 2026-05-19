3,4 Millionen Euro für Menschen mit Behinderung

Die NÖ Landesregierung hat heute einstimmig grünes Licht gegeben: 3,4 Millionen Euro fließen in moderne Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung – in Purgstall, Purkersdorf, Tulln und Bruck an der Leitha.

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) macht klar, warum diese Investitionen so wichtig sind: "Menschen mit Behinderung brauchen bestmögliche Betreuung, moderne Infrastruktur und ein Umfeld, das ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht." Und: Die Förderungen entlasten auch Angehörige und Betreuungspersonal nachhaltig.

Die vier Projekte im Überblick

Purgstall – Neubau für 24 Menschen: Die Lebenshilfe NÖ baut eine brandneue Wohneinrichtung: 24 vollzeitbetreute Wohnplätze plus 24 Tagesbetreuungsplätze. Baukosten: 4,92 Millionen Euro – das Land fördert davon 2,33 Millionen Euro.

Purkersdorf – Inklusiver Kiosk statt alter Garage: Die Dorfgemeinschaft Wienerwald baut eine ehemalige Garage zum inklusiven Kiosk um und schafft vier neue Tagesbetreuungsplätze. Förderung: 116.000 Euro von 330.000 Euro Gesamtkosten.

Tulln – 40 Jahre alte Tagesstätte wird runderneuert: Die Caritas-Tagesstätte in Tulln – seit über 40 Jahren in Betrieb – bekommt ein komplettes Upgrade: neues Dach, Wärmedämmung, Klimaanlage, neue Fenster, modernisierte Lift- und Sanitäranlagen. 57 Menschen profitieren davon! Förderung: 807.000 Euro.

Bruck an der Leitha – Wohnhaus wird fit gemacht: Das Lebenshilfe-Wohnhaus, seit 2000 Zuhause für bis zu 23 Menschen mit Behinderung, wird modernisiert: Klimaanlage, neue Sanitäranlagen, Fassadensanierung, Kellerinstandsetzung nach Wasserschaden – sogar der Garten wird neu gestaltet. Förderung: 151.000 Euro.

Fazit: Vier Projekte, vier Standorte, ein klares Signal – Niederösterreich nimmt soziale Verantwortung ernst und macht Inklusion zur gelebten Realität!