Traktor im Vollbrand: Feuerwehr Seisenegg im spektakulären Einsatz

Am 18. Mai um 15:15 Uhr wurden die Feuerwehren Seisenegg und Viehdorf zu einem Traktorrand auf einer Landesstraße in Seisenegg (Bezirk Amstetten) alarmiert.

Die Rauchwolke war bereits von Weitem zu sehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Traktor bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen und mithilfe von Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

© Bfkdo Amstetten / FF Seisenegg)

© Bfkdo Amstetten / FF Seisenegg)

Weiters wurde die FF St. Georgen/Ybbsfelde mit ihrem Wechselladefahrzeug zur Bergung und zum Abtransport des betroffenen Fahrzeugs angefordert.