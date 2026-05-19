Mega-Ausbau in Klosterneuburg: ISTA baut drei neue Labors

Klosterneuburg wird zur Wissenschafts-Weltmacht! Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) legte am Montag den Grundstein für drei brandneue Laborgebäude – und die Dimensionen sind beeindruckend!

Die neue Gebäudegruppe "Lab7" bietet Platz für 30 weitere Forschungsgruppen und über 25.000 Quadratmeter Nutzfläche. Fertig sein soll alles bis 2028. Drinnen: modernste Labors, eine Cafeteria, ein Health Center und ein Learning Center für die rund 1.300 Mitarbeiter.

Klimawandel, alternde Gesellschaft – ISTA forscht an den großen Fragen

ISTA-Präsident Martin Hetzer macht klar, worum es geht: „So können wir drängende Fragen unserer Gesellschaft, etwa den Klimawandel oder die alternde Gesellschaft, interdisziplinär erforschen." Dafür brauche man weiterhin internationales Talent – und das zieht man mit dem Ausbau gezielt nach Klosterneuburg.

Von 90 auf 150 Forschungsgruppen – das Wachstum ist gigantisch!

Aktuell forschen am ISTA 90 Gruppen in Naturwissenschaften, Mathematik und Computerwissenschaften. Bis 2036 soll die Zahl auf 150 Forschungsgruppen und über 2.000 Beschäftigte steigen. Niederösterreich wird damit zu einem der wichtigsten Wissenschaftsstandorte Europas!

Noch mehr Baupläne: Bis 2034 kommen fünf weitere Gebäude!

Das war erst der Anfang. In zwei weiteren Bauphasen entstehen bis 2031 zwei zusätzliche Gebäude (25.000 m2) und bis 2034 drei weitere (10.000 m2). LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bringt es auf den Punkt: „Erfolg und Wachstum braucht Bautätigkeit." Die Finanzierung: 75 Prozent Bund, 25 Prozent Land – plus erfolgreich eingeworbene Drittmittel. Fazit: Klosterneuburg boomt – wissenschaftlich wie baulich. Das ISTA wächst ungebremst und macht Niederösterreich zur Forschungs-Weltklasse-Adresse!