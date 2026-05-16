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Wolfsburg St. Pauli
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Gegen St. Pauli

3:1 - Wolfsburg rettet sich im Abstiegs-Krimi in Relegation

Von
16.05.26, 17:25
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Der VfL Wolfsburg wahrt die Chance auf den Verbleib in der Bundesliga. Mit einem 3:1-Sieg im Abstiegs-Duell gegen St. Pauli schafft man den Sprung auf den Relegationsplatz, weil Heidenheim zeitgleich gegen Mainz 2:0 verliert. 

Die Bundesliga-Party des FC St. Pauli ist vorerst vorbei, der VfL Wolfsburg, die ohne den verletzten Patrick Wimmer auskamen, darf weiter auf Erstklassigkeit hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus verabschiedete sich Kiezclub mit dem 1:3 (0:1) trotz einer phasenweise starken Leistung im Abstiegs-Endspiel gegen die Niedersachsen Richtung 2. Bundesliga. Dagegen retteten sich die Gäste am letzten Spieltag noch in die Relegation. 

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Ein Eigentor des bis dahin starken St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj (64.) sorgte für die Vorentscheidung. Wolfsburgs Kapitän Christian Eriksen (77.) konnte es sich erlauben, einen Handelfmeter nur an die Latte zu schießen. Dzenan Pejcinovic (80.) setzte für den VfL den Schlusspunkt.

Heidenheim (Mathias Honsak ab 73.) schaffte die Rettung nicht mehr, verlor gegen Mainz zu Hause 0:2. Phillipp Mwene spielte bei Mainz durch, Stefan Posch war bis zur 46. Minute dabei

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