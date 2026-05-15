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FC Bayern

"Nicht von dieser Welt" - Eberl reagiert auf wildes Gerücht

Von
15.05.26, 12:36
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Max Eberl hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien deutlich zurückgewiesen – und dabei sogar mit Humor reagiert.  

Vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln wurde der Bayern-Sportvorstand auf Berichte angesprochen, wonach der saudische Spitzenklub Al-Ittihad Interesse an ihm haben soll.

Eberl quittierte die Meldungen zunächst miteinem Lächeln. „Ich habe überlegt, ob ich im Spaß antworte, aber ich weiß nicht, ob das jeder richtig versteht“, sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz. Anschließend schob er scherzhaft hinterher: „Ich wollte eigentlich sagen: Ja, ich war in Saudi-Arabien – mit der deutschen U18-Nationalmannschaft. Das ist meine Erfahrung, die ich in Saudi-Arabien gemacht habe. Alles andere ist nicht von dieser Welt.“

Damit reagierte Eberl auf einen Bericht der saudischen Sportzeitung „Arriyadiyah“. Das Blatt hatte zuvor vermeldet, dass Al-Ittihad Kontakt zum Bayern-Manager aufgenommen habe, um über eine mögliche Rolle als Leiter des sportlichen Projekts des Vereins zu sprechen. Laut dem Bericht soll es zwar Gespräche gegeben haben, zu einer Einigung sei es jedoch nicht gekommen.

Eberl selbst stellte nun aber klar, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Auf die Frage nach möglichen Verhandlungen antwortete er knapp und eindeutig: „Nein.“ Gleichzeitig betonte er, dass aktuell generell viel über seine Person spekuliert werde.

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