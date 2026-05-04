Leni Klum wird 22: Wilde Geburtstagsparty mit Mama Heidi & Stars

Die Model-Mama feierte ihre erstgeborenen Tochter Leni mit einer großzügigen Party mit vielen Star-Freunden und einem liebevollem Posting.

Es sind zutiefst emotionale Worte, mit denen die wohl berühmteste Model-Mama der Welt, Heidi Klum, den 22. Geburtstag ihrer erstgeborenen Tochter Leni zelebriert. „Vor 22 Jahren kamst du in mein Leben. Ich bin so stolz auf dich Leni und ich liebe dich aus ganzem Herzen“, ließ die 52-Jährige ihre Fangemeinde in einem rührenden Posting an ihrem Mutterglück teilhaben.

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Dass im Hause Klum keine halben Sachen gemacht werden, beweisen die Einblicke in die Feierlichkeiten, die Heidi prompt auf Instagram veröffentlichte und die zeigen, dass die Familie gebührend auf den prominenten Nachwuchs anstieß. Besonders originell gestaltete sich die Dekoration, denn die Gäste trugen Kappen, die Leni noch im süßen Kleinkind-Alter zeigen, während eine gigantische Torte, die ebenfalls ihr Abbild zierte, den kulinarischen Mittelpunkt bildete. Unter den Gratulanten fand sich auch Heidis langjähriger Wegbegleiter Thomas Hayo sowie einige weitere prominente Gäste ein, die gemeinsam mit der Familie sangen und feierten.





Tausende Gratulanten

In der digitalen Welt löste der Beitrag eine wahre Welle der Begeisterung aus, wobei sich die Gratulanten auf Instagram mit Glückwünschen förmlich überschlugen. Kommentare wie „Alles Liebe und Gute zum Geburtstag“, „Du hast tolle Kinder, Heidi“ oder ein schlichtes „feiert schön“ sind nur drei der unzähligen Wortmeldungen, die unter den Fotos zu finden sind. Es scheint, als wäre die Feier für die junge Leni auch 22 Jahre nach ihrer Geburt ein mediales Ereignis, das die Fans weltweit verzückt.