Starker Kulturmonat Mai in Niederösterreichs Regionen

Wenn Feste gefeiert werden, Museen und Musikschulen ihre Türen öffnen, engagierte Kulturinitiativen für frische kulturelle Zugänge sorgen, werden rund 100.000 Menschen dies kulturellen Angebote allein im Mai besuchen. So wird sichtbar wie Regionalkultur wirklich ist: lebendig, verbindend und unverzichtbar.



Gerade in einer zunehmend globalisierten und digitalen Welt gewinnt dieses echte, unmittelbare Erleben an Bedeutung. Was durch gemeinsames Engagement entsteht, kann keine künstliche Intelligenz je ersetzten. „Regionale Kulturarbeit wird durch viele Ehrenamtliche und Freiwillige getragen und Dank ihres Einsatzes freuen sich sehr viele Besucherinnen und Besucher in allen Regionen,“ betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Genau diesen Gedanken bringt die Kampagne „Live ist Live“ als Unterstützung für den Live-Sektor in ganz Niederösterreich auf den Punkt: Regionalkultur passiert dort, wo Menschen sie gemeinsam leben. „Kultur in den Regionen passiert flächendeckend in den 573 Gemeinden und der Mai bietet für alle Zielgruppen kompakt viele Angebote,“ so Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Tag der Nachbarschaft

Besonders deutlich wird die Kraft des Miteinanders in der Initiative „Nachbarschaft leben“. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich setzt die Kultur.Region.Niederösterreich ein bewusstes Zeichen gegen Einsamkeit und für gelebte Nähe. Am „Tag der Nachbarschaft“, dem 29. Mai, sind alle eingeladen, einmal ganz bewusst auf ihre Mitmenschen zuzugehen – mit einem Dankeschön, einem Gespräch, einem gemeinsamen Kaffee oder einer kleinen Geste. Besonders einfach gelingt das mit dem kostenlosen Türhängern „Danke für die gute Nachbarschaft“, die unter nachbarschaftleben.at bestellt werden können. Einfach aufhängen, anklopfen – und schon kann aus einer kleinen Idee ein lebendiges Miteinander entstehen.

Museen als Treffpunkte

Auch Museen sind Orte der Begegnungen. Beim Museumsfrühling unter dem Motto „Museen verbinden Menschen“ öffnen vom 1. bis 31. Mai über 180 Museen, Sammlungen und Ausstellungshäuser im ganzen Bundesland ihre Türen. Sie laden ein, Kunst, Geschichte und Innovation gemeinsam zu entdecken.

Was geht ab? im Weinviertel

Mit dem WEIN/4-Festival 2026 verwandelt sich das Weinviertel zur pulsierenden Kulturregion. Von 6. Mai bis 19. Juli präsentiert das Festival unter dem Motto „Das geht ab!“ 53 eindrucksvolle Projekte und rund 180 Veranstaltungen, die aktuelle Themen aufgreifen und Kultur als lebendigen Dialog erlebbar machen.

Musik- und Kunstschulen öffnen ihre Türen

Am 8. und 9. Mai, den Tagen der Musik- und Kunstschulen, öffnen die 113 Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich ihre Türen und laden dazu ein, das breite Angebot hautnah kennenzulernen und sich umfassend zu informieren. Kinder und Jugendliche zeigen bei Konzerten, Musicals, Instrumentenvorführungen und Aufführungen ihre Kreativität. Workshops laden dazu ein, selbst aktiv zu werden und vielleicht das eigene Talent zu entdecken.

Lange Nacht der Chöre

Ein klangvoller Höhepunkt ist die „Lange Nacht der Chöre“ am 13. Mai in Krems. Ab 19.30 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in eine offene Bühne für rund 50 Kurzkonzerte, bei denen Chöre aus ganz Niederösterreich die Vielfalt der Chorszene hörbar machen.

Nostalgiemarkt in Radlbrunn

Eine Reise in die Vergangenheit, voller nostalgischer Erinnerungen verspricht der 2. Nostalgiemarkt in Radlbrunn am 31 Mai. Liebevoll gestaltete Stände, besondere Fundstücke und ein vielfältiges Programm lassen Erinnerungen lebendig werden. Highlights sind die Sonderausstellung mit PEZ- und Tutti-Frutti-Automaten aus der Sammlung von Ferry Ebert sowie der Auftritt von Fernsehlegende Udo Huber. Kooperationen mit dem Krahuletz Museum Eggenburg und dem Wurlitzer Museum Ziersdorf setzen zusätzliche Akzente. Ein großer Flohmarkt rundet das Angebot ab und macht den Tag zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.

Tag der Regionalkultur

Ebenfalls im Mai wird der „Tag der Regionalkultur“, am 19. Mai, gefeiert. Er macht sichtbar, wie wertvoll menschlicher Austausch ist und wie sehr dieser fehlt, wenn Begegnungen, Veranstaltungen und kulturelle Momente plötzlich nicht mehr stattfinden können. Der Tag der Regionalkultur ist ein Danke, eine Einladung und auch ein Auftrag: Kultur vor Ort aktiv mitzugestalten und damit den Lebenswert der Regionen nachhaltig zu stärken.

So zeigt sich – überall dort, wo Menschen singen, tanzen, gestalten oder einfach gemeinsam genießen und zuhören entsteht lebendige Kultur, die verbindet, Sinn stiftet und bleibt.