Abschied: Bayern-Trainer Vincent Kompany verkauft Millionen-Villa

Vincent Kompany trennt sich offenbar von einer Luxusvilla in England. Das Anwesen bietet zahlreiche Extras und steht nun zum Verkauf.

Wer das ehemalige Zuhause von Vincent Kompany im Nobel-Vorort Hale Barns im Großraum Manchester kaufen möchte, muss rund vier Millionen Euro bezahlen. Das Anwesen umfasst rund 700 Quadratmeter Wohnfläche.

Luxusvilla steht zum Verkauf

Die Villa verfügt über sechs Schlafzimmer, einen Swimmingpool im Haus, einen Spiele- sowie einen Fitnessraum. Zusätzlich gehören ein Fußball- und ein Basketballplatz zum Grundstück.

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Laut einem Bericht wird das Anwesen derzeit ohne Hinweis auf den prominenten Vorbesitzer angeboten. Ursprünglich soll der Preis bei rund 4,5 Millionen Euro gelegen haben.

Zeit bei Manchester City

Kompany hatte das Gebäude während seiner Zeit bei Manchester City bezogen. Er spielte dort von 2008 bis 2019 und lebte in dieser Zeit mit seiner Familie in der Villa. Das Haus selbst wurde im Jahr 2009 fertiggestellt.

Neues Leben in München

Inzwischen lebt der Belgier in München. Dort ist er im zweiten Jahr als Bayern-Trainer tätig und gewann zum zweiten Mal die deutsche Meisterschaft. Einem Bericht zufolge hat er sich im Nobelvorort Grünwald eingemietet.

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Luxus bleibt erhalten

Auch in München muss Kompany nicht auf Komfort verzichten. Das Haus bietet unter anderem einen Indoor-Pool, eine Sauna und eine Bibliothek.