Österreicher FAB FOX im Finale von "Britain's Got Talent"

Fabian Blochberger hat es geschafft: Unter seinem Künstlernamen FAB FOX sicherte sich der 27-jährige Krumbacher als erster Österreicher einen Platz im Finale von „Britain’s Got Talent“.

Nach seinem Erfolg bei „Das Supertalent“ im Vorjahr hat FAB FOX nun die größte Bühne der Welt erklommen. In der Live-Show des britischen Formats „Britain’s Got Talent“ (BGT) setzte sich der Magier am Montagabend gegen die Konkurrenz durch und zog mit den meisten Zuschauerstimmen direkt in die Endrunde ein.

Zeitreise-Trick lässt KSI verzweifeln

Das Highlight der Performance war eine perfekt inszenierte Zeitreise, in die Gastjuror und YouTube-Legende KSI unfreiwillig eingebunden wurde. FAB FOX las nicht nur die Gedanken des Boxers, sondern präsentierte ein Video, das Vorhersagen der Juroren präzise bestätigte. Der absolute Gänsehaut-Moment: Im Clip tauchte plötzlich KSIs alter Musiklehrer aus der Grundschulzeit auf. KSI reagierte sichtlich geschockt: „Oh, mein Kopf ist völlig leer, Bruder… Wie hast du das gemacht? Das ist eines der unglaublichsten Dinge, die ich je gesehen habe.“

Lobeshymnen von Simon Cowell und Co.

Auch die restliche Jury zeigte sich beeindruckt von dem Mix aus Storytelling und Stunts – darunter ein Motorrad, das auf offener Bühne verschwand und im Publikum wieder auftauchte.

Simon Cowell: Lobte die Steigerung zur Audition und gestand, dass ihn die Geschichte „förmlich hineingezogen“ habe.

Alesha Dixon: „Ich mochte dich schon in der Auditions-Runde, aber jetzt liebe ich dich!“

Amanda Holden: Bezeichnete den Motorrad-Stunt als „episch“ und sah den 27-Jährigen bereits bei der königlichen „Royal Variety Show“.

Der Wettlauf gegen die Zeit

Für den Niederösterreicher beginnt nun ein wahrer Vorbereitungs-Marathon. Bis zum großen Finale am 30. Mai bleiben ihm nur drei Wochen, um seine Performance noch einmal zu übertreffen. Es geht um viel: Neben 250.000 Pfund Preisgeld darf der Sieger vor der britischen Königsfamilie auftreten.

„Bei diesem Auftritt war ich schon so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben“, gestand Fabian Blochberger nach der Show. Jetzt hofft der Stuntmagier, dass seine Nerven halten, um den Titel nach Österreich zu holen.