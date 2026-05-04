Muttertags Geschenkeguide 2026: Die schönsten Ideen, um Mama zu verwöhnen

Am Sonntag, den 10. Mai feiern wir alle Mamas! Wir verraten die schönsten Geschenkideen.

Der Muttertag steht vor der Tür – dieser eine Tag im Jahr, an dem wir unseren Mamas einmal ganz bewusst Danke sagen. Für all die kleinen und großen Dinge, die sie täglich leisten, oft ganz selbstverständlich. Klassisch bedeutet das dann Blumenstrauß, Schokolade und vielleicht ein liebevoll organisierter Brunch. Und ja, das ist schön. Aber: Mamas verdienen oft ein bisschen mehr.

Warum also nicht dieses Jahr etwas kreativer werden? Etwas persönlicher, überraschender oder einfach ein kleines Upgrade zum klassischen Programm? Der Muttertag darf ruhig auch ein Verwöhntag sein – mit Geschenken, die bleiben und Freude machen.

Deshalb kommen hier die schönsten Geschenkideen für jede Art von Mama – von cozy bis cool, von stylish bis coffee-addicted.

Für die Mama, die Kaffee liebt

© Nespresso

Wenn der Tag erst mit dem ersten Kaffee wirklich beginnt, dann ist dieses Geschenk perfekt. Das Spring Flavours Set von Nespresso bringt Barista-Feeling direkt nach Hause. Enthalten sind die beliebten Sorten Caramello, Nocciola und Vaniglia sowie ein limitiertes Strawberry-Mug – perfekt für den ersten (oder dritten) Kaffee des Tages. Eine kleine, genussvolle Frühlingsauszeit in jeder Tasse.

Preis: EUR 38,00

Erhältlich bei: Nespresso Boutiquen & nespresso.com

Für die stylische Mama

© Net-A-Porter

Wenn Mama modisch immer einen Schritt voraus ist, darf das Geschenk ruhig ein Statement setzen. Die Zusammenarbeit von Burberry x Hunza G bringt genau das auf den Punkt: Der Faye Swimsuit kombiniert das ikonische Crinkle-Design mit Burberrys legendärem Check-Muster. Elegant, modern und gleichzeitig absolut zeitlos – ein Piece, das sich wie ein Fashion-Upgrade für den Sommer anfühlt.

Preis: EUR 375,00

Erhältlich bei: Net-A-Porter

Für die Cozy-Mom

© Falke

Für Mamas, die es lieben, wenn sich alles ein bisschen leichter, weicher und gemütlicher anfühlt sind Socken von Falke eine liebevolle Geschenkidee. Besonders süß: die Beautiful Cakes Socken, die Komfort und Design auf charmante Weise verbinden. Perfekt für gemeinsame Wohlfühlmomente zuhause oder kleine Frühlingsausflüge im Partnerlook.

Preis: je nach Produkt ab ca. EUR 15–40

Erhältlich bei: falke.com und ausgewählten Retailern

Für die coole Mama

© Bruna

Schmuck muss nicht laut sein, um aufzufallen. Der Mom Bubble Ring von BRUNA The Label ist minimalistisch, modern und trotzdem ein kleines Statement-Piece. Gefertigt aus 18k Gold Vermeil, lässt er sich easy stacken oder solo tragen. Dazu kommt eine hübsche Schmuckbox – ready to gift.

Preis: EUR 149,00

Erhältlich bei: brunathelabel.com

Für Mama & Kids (oder einfach alle mit süßem Zahn)

© nutribullet

Dieses Geschenk macht nicht nur Mama glücklich – sondern gleich die ganze Familie! Die nutribullet Chill Eismaschine bringt Eisgenuss direkt in die eigene Küche. Von Gelato bis Sorbet, von Frozen Yogurt bis Smoothie Bowl: Alles ist möglich – und das ganz individuell nach Geschmack. Besonders schön: Kinder können mitmachen, Zutaten wählen und ihr eigenes Lieblingseis kreieren.

Preis: ca. EUR 249,00

Erhältlich bei: nutribullet E-Shop & Handel

Für den modernen Brunch-Moment

© Campari Austria

Wenn der Muttertag sowieso mit einem Glas in der Hand beginnt, darf es ruhig ein bisschen trendiger sein. SARTI Rosa bringt mit seiner leuchtend pinken Farbe und fruchtigen Noten aus Blutorange, Mango und Passionsfrucht einen frischen Twist auf den Brunch-Tisch. Als SARTI Spritz serviert wird daraus ein unkomplizierter, moderner Aperitivo, der sofort gute Laune macht.

Preis: je nach Handel ca. EUR 12–18

Erhältlich bei: gut sortiertem Lebensmittel- & Getränkefachhandel

Für die Mama, die es unkompliziert liebt

© Gucci

Ein Geschenk für alle Mamas, die morgens keine Zeit für komplizierte Beauty-Routinen haben, aber trotzdem gerne frisch und strahlend aussehen. Das neue Gucci Éternité de Beauté Cushion ist genau dieses kleine Luxus-Upgrade für den Alltag: Make-up und Hautpflege in einem Schritt. Die Cushion-Foundation sorgt für ein makelloses, mattes Finish mit natürlicher Strahlkraft und bleibt dabei zuverlässig – selbst bei Hitze, Stress oder langen Tagen.

Preis: ca. EUR 60,00

Erhältlich bei: Douglas

Mama darf mehr als Blumen

Natürlich bleibt der klassische Muttertagsbrunch ein schöner Fixpunkt. Aber eigentlich geht es um etwas anderes: Zeit, Aufmerksamkeit und das Gefühl, gesehen zu werden. Ob Kaffee-Upgrade, Fashion-Piece, Wohlfühl-Socken oder Eis aus der eigenen Küche – die besten Geschenke sind die, die ein bisschen über das Erwartbare hinausgehen.