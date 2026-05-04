64 Euro für Blumen, Süßes & Wellness: So feiert Wien seine Mütter

Muttertag als Umsatzbringer: Am 10. Mai geben die Wiener heuer durchschnittlich 64 Euro für Geschenke an Frau Mama aus - und damit etwas mehr als im Jahr zuvor.

Der Muttertag ist für viele Geschäfte der Startschuss ins Frühjahrsgeschäft. Blumenläden, Süßwarenhändler, Drogerien, Parfümerien und Schmuckgeschäfte freuen sich auf volle Kassen. Rund zwei Drittel der Wiener planen auch heuer wieder, ihre Mütter, Partnerinnen oder Schwiegermütter zu überraschen - und zwar mit liebevollen Aufmerksamkeiten. Favoriten sind dabei klassische Blumen und Naschereien, die den Feiertag zu einem kleinen Fest der Freude machen sollen.

Die Wirtschaftskammer Wien und KMU Forschung Austria zeigen: 63 Prozent der Wiener schenken zum Muttertag, und die Ausgaben steigen leicht auf durchschnittlich 64 Euro pro Kopf im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt steckt die Bundeshauptstadt damit stolze 65 Millionen Euro in Geschenke. Dabei schlagen die meisten erst in der letzten Woche oder am Feiertag selbst zu: 87 Prozent kaufen im Geschäft, ein Drittel zumindest teilweise auch online.

Ungeschlagene Klassiker

Die Klassiker unter den Muttertaggeschenken bleiben weiter ungeschlagen: Über die Hälfte der Schenkenden wählt Blumen und andere Pflanzen (52 Prozent), Süßigkeiten folgen mit 31 Prozent. Auch Restaurantbesuche (22 Prozent), Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen (20 Prozent) und Wellnessangebote (14 Prozent) liegen erneut hoch im Kurs.

Wer zu spät dran ist, setzt oft auf den bewährten Last-Minute-Kauf. "Gerade kurzfristig greifen viele auf Angebote vor Ort zurück. Die Wiener Geschäfte bieten eine große Auswahl an Geschenkideen und unterstützen mit persönlicher Beratung dabei, das passende Präsent zu finden", betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Am Ende lässt sich festhalten, dass am Muttertag vor allem eines zählt: Liebe zeigen - und dabei steckt die Wiener Wirtschaft kräftig mit drin.