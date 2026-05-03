Virus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Zwei Passagiere tot

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind unter den Passagieren Fälle von akuten Atemwegserkrankungen aufgetreten - zwei Menschen starben.

Ein dritter Passagier sei von Bord geholt worden und werde nun auf der Intensivstation behandelt, teilte am Sonntag das südafrikanische Gesundheitsministerium mit. Bei dem Patienten sei das Hantavirus festgestellt worden.

170 Passagiere an Bord

Der Krankheitsausbruch ereignete sich den Angaben zufolge an Bord der "MV Hondius" auf der Fahrt vom argentinischen Ushuaia nach Kap Verde. Das Schiff kann rund 170 Passagiere aufnehmen und zählt etwa 70 Besatzungsmitglieder.

Als erstes habe ein 70-jähriger Brite massive Atemwegsprobleme bekommen, sagte ein Sprecher des südafrikanischen Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Er sei an Bord gestorben. Seine ebenfalls erkrankte 69-jährige Ehefrau sei nach Südafrika evakuiert worden und dort im Krankenhaus verstorben.

Bei dem dritten Erkrankten handelte es sich den Angaben zufolge um einen 69-jährigen Briten, der nun auf der Intensivstation liegt. Bei Untersuchungen wurde er positiv auf das Hantavirus getestet.