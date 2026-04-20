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Jetzt ist es fix

Neuer ORF-Hammer um Rainer Pariasek (61)

20.04.26, 09:46
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Die Entscheidung um den Kult-Moderator ist gefallen. 

2024 war die Aufregung im ORF groß. Auf dem Höhepunkt des Konflikts mit Sportchef Hannes Aigelsreiter durfte Rainer Pariasek nicht einmal mehr das Cupfinale moderieren. Inzwischen ist Aigelsreiter weg und der Kultmoderator im ORF wieder völlig rehabilitiert. 

Cup-Finale in Klagenfurt

Das zeigt sich nun auch in der Besetzung des diesjährigen Cupfinals zwischen dem LASK und Altach. Pariasek wird in gewohnter Manier durch die Sendung am 1. Mai führen und wird dabei von Experte Herbert Pohaska unterstützt. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Polzer zusammen mit Helge Payer.

Im Juni dürfen sich Fans des Kultmoderators dann besonders freuen. Gemeinsam mit Andreas Herzog wird der 61-Jährige während der Fußball-WM beim Camp des ÖFB-Teams in Santa Barbara stationiert sein und zu den Spielorten des Nationalteams reisen.

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