Braathen
Verwirrung

Braathen zu Pariasek: "Entschuldigung, this is Deutsch”

08.03.26, 14:38
Lucas Pinheiro Braathen war beim ORF-Interview kurz verwirrt. 

Atle Lie McGrath hat am Sonntag den Ski-Weltcup-Slalom in Kranjska Gora gewonnen und sich für den Ausfall im Olympiarennen rehabilitiert. Der Norweger siegte in einem engen Rennen vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen (+0,01 Sek.) und dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,04). Michael Matt als Vierter verpasste das Podest nur um 2/100 Sekunden, er hatte sich von Halbzeitrang neun aus verbessert. Im Disziplinweltcup liegt McGrath 41 Punkte vor Braathen.

Nach dem Rennen gab Pinheiro Braathen dem ORF ein Interview. Als ihn Rainer Pariasek auf Deutsch fragte, ob er mit dem dritten Platz zufrieden ist, antwortet dieser zunächst auf Englisch: „No, listen, I have no right to be down“.

Schließlich fällt Braathen dann doch ein, dass er in der falschen Sprache antwortete. "Entschuldigung, this is Deutsch”. Pariasek bot Braathen zwar an, weiterhin auf Englisch zu antworten, der Brasilianer setzte das Interview aber auf Deutsch fort.

