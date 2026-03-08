Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Michi Matt verpasst knapp! McGrath siegt in Kranjska Gora
Herren-Slalom

Michi Matt verpasst knapp! McGrath siegt in Kranjska Gora

08.03.26, 13:25
Beim Slalom in Kranjska Gora verpassen die ÖSV-Herren ein Top-Ergebnis nur ganz knapp. Norweger Atle Lie McGrath siegte nur ein Hundertstel vor Landsmann Henrik Kristoffersen.

Michael Matt fuhr von Platz neun auf Platz vier, 0:06 hinter dem Ersten, nur hauchdünn am Podest vorbei. Fabio Gstrein, nach dem ersten Durchgang Fünfter bester Österreicher, fiel weit zurück auf Platz zwölf (+0:78). Lucas Pinheiro Braathen wurde Dritter (+0:04) und liegt im Slalom-Weltcup vor dem letzten Rennen nun 41 Punkte hinter seinem Freund McGrath.

 

 

Matt gab sich beim ORF-Interview eher niedergeschlagen, nachdem er das Podest nur um 0:02 verpasst hatte: "Ja, ich habe mich schon einmal mehr gefreut über den vierten Platz. Die ersten paar sind wir sehr eng beinander, aber die Leistung war schon okay." Kranjska Gora liegt ihm aber dennoch: "Immer wieder fahre ich gerne hier her, es ist relativ unkompliziert hier und ich fahre relativ gut, muss ich sagen. Vor den Olympischen Spielen habe ich das Gefühl gefunden für die Schwünge."

++Der ganze Herren-Slalom von Kranjska Gora zum Nachlesen im OE24-Liveticker!++

Dominik Raschner schaffte es als 30. gerade noch in den zweiten Durchgang, schaffte mit einer irrsinnig guten Fahrt auf den siebenten Platz (+0:26). "Viel Glück war schon auch dabei, dass ich als 30. reinrutsche. Zeigt aber, wie knapp es hier zugeht", resümierte er seinen zweiten Lauf.

