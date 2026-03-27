Neues TV-Traum-Duo: Rainer Pariasek und Andreas Herzog

Wie oe24 bereits berichtete kommt es zum großen Transfer zwischen dem ORF und Sky.

Die Fußball-Weltmeisterschaft rückt näher und das Tauziehen um die besten Experten hat längst begonnen. Zur Erinnerung: ORF und ServusTV zeigen die Spiele aus USA, Kanada und Mexiko ab dem 11. Juni bis zum großen Finale am 19. Juli live.

2,4 Millionen Zuseher bei EM

Die Spekulationen, wer die Spiele bei der größten WM aller Zeiten kommentieren wird, halten nicht nur die TV-Bosse in Atem. Kein Wunder: Der erste Auftritt der heimischen Fußball-Nationalmannschaft bei einer Endrunde seit 1998 in Frankreich wird die Millionen-Marke locker knacken. Bei der EURO 2024 in Deutschland sahen 2,4 Millionen das Achtelfinal-Aus Österreichs gegen die Türkei.

Auch Stöger kommt

Um im Rennen mit dem Salzburger Privatsender die Oberhand zu behalten bedient sich der ORF beim Pay-TV-Sender Sky, wie oe24-Fußball-Insider Peter Linden zuerst berichtete. So stellt Sky für die WM Andreas Herzog dem ORF zur Verfügung. Herzog wird mit Rainer Pariasek die Österreich-Gruppe vor Ort beobachten. Als Gegenleistung tritt ORF-Experte Herbert Prohaska erstmals bei „Talk & Tore“ von Sky auf. Die WM wird Prohaska vom Küniglberg analysieren. Ebenso Peter Stöger, der vor seinem Kurzengagement bei Rapid auch zu den Sky-Experten gehörte.

ORF: "Schneckerl" bleibt

Berichte wonach "Schneckerl" Prohaska den ORF verlassen wird, dementiert der ORF. "Herbert Prohaska bleibt dem ORF und den Fußballfans mit seiner Expertise auch über die WM hinaus erhalten", hieß es aus auf APA-Anfrage.