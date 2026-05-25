Paukenschlag! Hirscher setzt jetzt auf ÖSV-Teenies

Ski-Legende Marcel Hirscher setzt mit seiner Marke Van Deer voll auf die Zukunft und verstärkt seinen Talentepool mit zwei der größten Nachwuchs-Hoffnungen des österreichischen Skisports.

Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer baut weiter kräftig aus. Jetzt angelte sich das Unternehmen gleich zwei der größten Nachwuchs-Hoffnungen des österreichischen Skisports und verstärkt sein Team weiter für die kommende Saison. Künftig fahren die Salzburgerinnen Hannah Embacher und Lea Unger auf den Ski des achtfachen Gesamtweltcupsiegers. Beide Talente unterschrieben Verträge über zwei Jahre – inklusive Option auf Verlängerung.

Teenager für Hirscher

Noch sind die beiden Nachwuchs-Stars zwar weit vom Weltcup entfernt, im ÖSV gelten sie aber bereits als große Hoffnungen ihrer Jahrgänge. Die 17-jährige Embacher war vergangene Saison hauptsächlich bei FIS-Rennen im Einsatz und schaffte mittlerweile den Sprung in den ÖSV-C-Kader. Noch jünger ist Lea Unger – und die sorgt bereits ordentlich für Aufsehen. Im starken Jahrgang 2010 zählt sie zu den besten Läuferinnen Österreichs. In der Schülerrangliste führt sie gleich in drei Disziplinen: Slalom, Riesentorlauf und Super-G.

Fokus auf dem Weg

Bei Van Deer will man die jungen Athletinnen nun behutsam aufbauen. "Uns ist bewusst, dass es am Ende nicht alle bis in den Weltcup schaffen. Genau deshalb liegt unser Fokus nicht ausschließlich auf dem Ergebnis, sondern vor allem auf dem Weg dorthin", erklärte Rennchef Toni Giger.

Aufrüsten im Weltcup

Auch im Weltcup rüstet Hirschers Marke weiter auf. Zwar verlor Van Deer zuletzt Top-Star Henrik Kristoffersen an Konkurrent Head, dafür konnte man mit US-Technik-Ass Paula Moltzan eine der stärksten Slalom- und Riesentorlauf-Läuferinnen verpflichten.