WM-Schock! Argentinien zittert um Lionel Messi (39)

Knapp drei Wochen vor dem Start der Fußball-WM zittert ÖFB-Gegner Argentinien um Lionel Messi. Der Superstar musste im letzten Match vor der WM-Pause angeschlagen vom Feld genommen werden.

Das packende Duell mit Österreich bei der kommenden Endrunde steht am 22. Juni auf dem Programm. Zuvor bestreiten die Südamerikaner am 16. Juni in Kansas City ihr erstes Match gegen Algerien. Beim spektakulären 6:4-Sieg seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union sorgte der Rekordweltfußballer allerdings für eine echte Schreck-Sekunde. In der 73. Minute bat Messi plötzlich um seine Auswechslung und griff sich dabei an den linken Oberschenkel. Da der Rasen extrem tief und regennass war, ging das Trainerteam kein Risiko ein.

Sorge vor dem Turnier

Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos versuchte nach dem Schlusspfiff sofort, die Wogen etwas zu glätten. Der 62-jährige Coach spielte den Vorfall herunter und erklärte, dass sein Schlüsselspieler einfach nur müde war. Man wollte kurz vor dem großen Turnier absolut kein Risiko eingehen. Dennoch ist das Zittern im Lager des Titelverteidigers jetzt natürlich riesig, da jede Muskelverletzung so knapp vor dem Start den Ausfall bedeuten könnte.

Kader noch nicht fix

Die kommenden Tage werden zeigen, wie fit der Ausnahmekönner wirklich ist. Argentinien hat den finalen Kader für das Turnier offiziell noch nicht bekanntgegeben. Auch der bald 39 Jahre alte Ausnahmespieler selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob er bei seiner insgesamt sechsten Weltmeisterschaft tatsächlich auf dem Platz stehen wird. Die Fans in Österreich und der ganzen Welt warten nun gespannt auf Entwarnung.