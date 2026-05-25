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Julia Grabher
© GEPA

Im Eiltempo

Grabher stürmt bei French Open in nächste Runde

Von
25.05.26, 14:12
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Tennis-Ass Julia Grabher steht nach einem überlegenen 6:2, 6:2-Sieg gegen Rebecca Sramkova in der zweiten Runde der French Open. 

Sieg und Niederlage für Österreichs erste beiden Tennisakteure, die am Pfingstmontag bei den mit 61,72 Mio. Euro dotierten French Open im Einsatz waren. Qualifikant Jurij Rodionov unterlag dem als Nummer 22 gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech vor rund 10.000 Fans in Paris nach 2:26 Stunden 6:7(5),2:6,3:6. Julia Grabher überzeugte hingegen mit einem 6:2,6:2 über die Slowakin Rebecca Sramkova. Die Vorarlbergerin trifft nun voraussichtlich auf Amanda Anisimova (USA-6).

Rodionov hatte sich via Qualifikation in seinen dritten Major-Hauptbewerb gespielt (alle in Paris). Seinen bisher einzigen Sieg auf diesem Level feierte Rodionov 2020. Mit Anastasia Potapova war am zweiten Turniertag noch eine Österreicherin im Erstrunden-Einsatz.

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