Tagger und Kraus bei French Open ausgeschieden

Bitterer Start für Österreichs Tennis-Hoffnungen in Paris: Lilli Tagger und Sinja Kraus sind bei ihren French-Open-Premieren gleich in Runde eins ausgeschieden.

Lilli Tagger musste sich bei ihrem Debüt im Hauptbewerb der French Open der als Nummer 32 gesetzten Wang Xinyu geschlagen geben. Die 18-jährige Osttirolerin verlor nach 2:08 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6.

Qualifikantin Sinja Kraus war auf dem Center Court gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic auf verlorenem Posten. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin besiegte die Wienerin sicher 6:2,6:3. Tagger bleibt in der Seine-Stadt und spielt mit Sara Errani Doppel.

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Starker zweiter Satz

Tagger begann bei ihrer Premiere gleich neben dem Court Suzanne Lenglen, der seit seiner Überdachung weit lauter geworden ist, gut und ging nach einem Break im Auftaktgame 2:0 in Führung. Danach riss aber der Faden und es schlichen sich viel zu viele Vorhandfehler ein. Nach Serviceverlusten zum 2:2 und 2:4 geriet sie von 2:0 mit 5:2 in Rückstand. Nach 40 Minuten hatte Wang Satz eins in der Tasche.

Als Tagger gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs erneut ihr Service abgeben musste, sah es schon nach einem schnellen Match aus. Doch die 18-jährige Osttirolerin schaffte plötzlich, angefeuert u.a. von ihrem Coach Francesca Schiavone, das Rebreak und spielte plötzlich weit selbstbewusster. Nach einem weiteren Break zum 3:1 hatte sie klar das Kommando und glich nach 76 Minuten mit 6:3 in Sätzen aus.

Zwar gelang Tagger nach einem Aufschlagverlust zum 0:2 noch das sofortige Rebreak im dritten Durchgang, doch lag sie dann flott mit 1:5 in Rückstand. Wieder verließ sie ihre Vorhand mehrmals. Diese wird aktuell umgestellt, zum möglicherweise nicht besten Zeitpunkt. Österreichs Juniorinnensiegerin der French Open 2025 schaffte sogar noch zwei Rebreaks zum 4:5, wobei sie drei Matchbälle abwehrte. Dann gab sie aber ihren Aufschlag zum 4:6 ab.

Kraus wehrte sich am größten Court tapfer

Sinja Kraus war gegen Bencic auf dem Court Philippe Chatrier freilich krasse Außenseiterin. Gegen die Weltranglisten-11. gab sie ihre Servicegames zum 1:3 und 2:6 ab. Im zweiten Durchgang gelang der Wienerin zwar das Rebreak zum 2:3, als Bencic aber der Österreicherin neuerlich das Service zum 4:2 abnahm, waren die Weichen zum Sieg gestellt. Bei 2:5 wehrte Kraus noch einen Matchball ab und verkürzte noch, ehe sie 3:6 verlor.

Damit bleiben bei den Frauen nur noch Anastasia Potapova und Julia Grabher im Turnier. Bei den Männern startet Qualifikant Jurij Rodionov am Montag ins Turnier, Sebastian Ofner folgt am Dienstag.