Bellingham packt aus: Das steckte hinter dem WM-Zoff

Heißer Zoff im WM-Halbfinale! England-Star Jude Bellingham geriet auf dem Rasen mit Lionel Messi aneinander. Nach der Pleite klärt der Brite den Aufreger mit respektvollen Worten auf.

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Das emotionale 1:2-Drama im WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien lieferte nicht nur späte Tore, sondern auch ordentlich Zunder auf dem Rasen. Im Mittelpunkt des Geschehens: Englands Mittelfeld-Motor Jude Bellingham und Argentinien-Legende Lionel Messi. Die beiden Superstars gerieten während der hitzigen Partie kurzzeitig aneinander. Kameraaufnahmen zeigten, wie der sichtlich geladene Bellingham einige Worte in Richtung des herbeigeeilten Argentiniers feuerte. Weltfußballer Messi reagierte jedoch cool, schüttelte nur kurz den Kopf und ging weiter, um die Situation nicht weiter anzuheizen.

Nach dem bitteren K.o. der Three Lions zeigte sich Bellingham jedoch als sportlich fairer Verlierer und spielte den Vorfall sofort herunter. Der Heißsporn betonte, dass man die hitzige Szene, die schlichtweg den enormen Emotionen des Spiels geschuldet war, keinesfalls überbewerten dürfe.

Großer Respekt vor dem Finalisten

Ganz im Gegenteil: Der englische Mittelfeldstar fand nach dem Schlusspfiff in Atlanta ausschließlich warme und hochachtungsvolle Worte für seinen prominenten Kontrahenten. "Für mich war es ein großes Privileg, gegen Leo zu spielen", stellte der Real-Madrid-Legionär unmissverständlich klar. Messi spiele eine absolut außergewöhnliche Weltmeisterschaft. Für das anstehende Endspiel am Sonntag, 19. Juli, wünschte Bellingham dem argentinischen Kapitän sogar persönlich viel Erfolg.

Während die geschlagenen Engländer die Heimreise antreten müssen, greift Messi mit Argentinien nach dem ganz großen Coup. Die "Albiceleste" schaffte es damit bei drei der jüngsten vier WM-Turniere bis ins Endspiel. Im Finale am Sonntag (21:00 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) wartet mit Spanien der nächste europäische Brocken auf die Südamerikaner, die ihren Titel von 2022 erfolgreich verteidigen wollen.