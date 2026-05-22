Sechs ÖTV-Assen stürmen die French Open

Nächster rot-weiß-roter Tennis-Sensationserfolg in Paris! Nach Sinja Kraus hat auch Jurij Rodionov die harten Qualifikationsmühlen überstanden und stürmt in den Hauptbewerb der French Open.

Nach Sinja Kraus hat es auch Jurij Rodionov durch die harten Qualifikationsmühlen in den Hauptbewerb der French Open geschafft. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag in der dritten Qualifikationsrunde in Paris den Kroaten Borna Gojo glatt mit 7:5, 6:3. Damit steht der Österreicher bereits zum dritten Mal in Roland Garros sowie auch insgesamt bei einem Tennis-Major im Hauptfeld. Durch diesen Triumph sind insgesamt sechs ÖTV-Akteure, davon vier Frauen und zwei Männer, beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Einzel-Hauptbewerb mit von der Partie.

Spannung vor der großen Zulosung

Rodionov, Kraus sowie auch die Vorarlbergerin Julia Grabher kennen erst am späteren Nachmittag ihre genauen Erstrunden-Gegner. Die Zulosung der Qualifikanten erfolgt traditionell erst nach dem vollständigen Abschluss aller Drittrundenspiele im Südwesten von Paris. Während Grabher fix auf eine Qualifikantin trifft, ist der genaue Weg für Rodionov und Kraus noch völlig offen.

Hammer-Lose für Österreichs Tennis-Assen

Die restlichen rot-weiß-roten Teilnehmer kennen ihre brutalen Aufgaben bereits. Anastasia Potapova, die im Turnier als Nummer 28 gesetzt ist, trifft zum ersten Mal in ihrer Karriere auf die Australierin Maya Jont. Die hochtalentierte French-Open-Juniorinnensiegerin Lilli Tagger bekommt es mit der Chinesin Wang Xinyu zu tun, die als Nummer 32 der Setzliste eine echte Hürde darstellt. Das schwerste Los erwischte allerdings Österreichs Top-Mann Sebastian Ofner. Der Steirer hat mit dem als Nummer 14 gesetzten Italiener Luciano Darderi einen absoluten Sandplatz-Spezialisten vor der Brust.