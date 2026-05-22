Rapid im Kampf um Europa gegen Cup-Schreck Ried

Heißer Tanz um das letzte Ticket für Europa! Qualigruppen-Sieger SV Ried empfängt im Play-off-Hinspiel den SK Rapid. Für die Wiener geht es um alles, für Ried-Coach Senft ist es die Abschiedstour.

Im Kampf um den letzten Europacup-Startplatz empfängt die SV Ried am Freitag (19:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Play-off-Final-Hinspiel der Fußball-Bundesliga den SK Rapid. Während die Oberösterreicher völlig ohne Druck von Bonusspielen reden, stehen die Wiener am Verteilerkreis des Erfolgs massiv unter Zugzwang. Für Grün-Weiß geht es schlichtweg um Schadensbegrenzung in einer extrem ungemütlichen Saison.

Senft fix nach Karlsruhe

Das Duell im Innviertel wird zur emotionalen Abschiedsvorstellung von Ried-Trainer Maximilian Senft. Der Wechsel des 36-Jährigen zum deutschen Zweitligisten Karlsruher SC am Saisonende wurde erst am Donnerstag offiziell verkündet. "Unsere Mannschaft wird jedes Prozent herauskitzeln, das möglich ist", verspricht Senft, der sich unbedingt mit der Europacup-Sensation verabschieden will. Nach dem kräftezehrenden 2:1-Erfolg gegen den WAC am Dienstag pfeifen die Wikinger personell aber aus dem letzten Loch. Defensiv- und Offensivkräfte sind angeschlagen: Antonio van Wyk fehlt sicher, hinter Fabian Rossdorfer und Saliou Sane stehen dicke Fragezeichen. Immerhin kehrt Martin Rasner nach seiner Sperre zurück.

Der grün-weiße Cup-Schreck

Die SV Ried mutierte in dieser Saison zum echten Rapid-Schreck. Zwei von drei Duellen gingen an die Innviertler, darunter ein krachendes 3:0 im Cup-Viertelfinale Ende Jänner. Das war gleichzeitig das bittere Debüt von Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup. Der Däne erwartet diesmal aber ein ganz anderes Gesicht seiner Truppe: "Ich erwarte ein Spiel, in dem wir viel mehr von dem zeigen können, was wir vorhaben."

Finanz-Zitterspiel in Hütteldorf

Für Rapid steht sportlich und wirtschaftlich alles auf dem Spiel. "Klar ist, dass das natürlich wirtschaftlich einen riesigen Unterschied ausmacht", betont Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. Ein großer Umbruch sei im Sommer zwar nicht geplant, aber Zukunftsfragen wie jene von Stürmer Andreas Weimann werden erst nach dem Rückspiel am Pfingstmontag in Hütteldorf geklärt. Personell müssen die Wiener den gesperrten Yusuf Demir nach seinem Schuhwurf in Graz und den verletzten Jannes Horn vorgeben. Kapitän Matthias Seidl steht dafür wieder bereit. Dass Rapid Play-off-Druck im Finale standhalten kann, bewiesen sie bereits 2025 mit dem Erfolg gegen den LASK.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – SK Rapid

Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

BWT X Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2025/26:



0:2 (h)

2:1 (a)

3:0 (h/Cup-Viertelfinale)

Team A: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Pomer, Maart, Bajlicz, Nasrawe - Bajic, Boguo - Mutandwa

Es fehlen: Van Wyk (Oberschenkel), Scherzer (Fuß), F. Wimmer (Knie), Kirnbauer (angeschlagen)

Fraglich: Rossdorfer, Sane (angeschlagen)

Team B: Hedl - Schöller, Cvetkovic, Raux-Yao - Bolla, M. Seidl, Amane, Wurmbrand - Antiste, Weimann, Dahl

Es fehlen: Mbuyi, Ndzie (beide Knie), Nunoo, Marcelin (beide Oberschenkel), Horn (Knöchel), Y. Demir (gesperrt)

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