MEGA-TUNNEL: Ab 2029 von Wien nach Graz in unter 2 Stunden

Jetzt ist es offiziell: Der Semmering-Basistunnel geht in die letzte Bauphase – und Niederösterreich steht im Mittelpunkt eines der größten Bahnprojekte der österreichischen Geschichte!

Die gigantische 55 Kilometer lange Tunnelröhre, die Niederösterreich und die Steiermark verbindet, steht. Jetzt wird sie mit Spritzbeton ausgekleidet, Strom, Lüftung und Beleuchtung installiert – danach folgen Schienen und Oberleitung. Kostenpunkt: satte 4,2 Milliarden Euro!

35 Minuten schneller – das ändert sich für Pendler

Derzeit braucht man mit dem Zug von Graz nach Wien zwei Stunden und 25 Minuten. Ab Dezember 2029 sind es nur noch eine Stunde und 50 Minuten. Und das Beste: Der moderne Doppelstock-Railjet, der bereits auf der Weststrecke fährt, wird dann auch auf dieser Strecke eingesetzt!

Weltkulturerbe bleibt erhalten

Keine Sorge für Fans der historischen Semmeringstrecke: Die berühmte Bergbahn – UNESCO-Weltkulturerbe – bleibt als Nahverkehrs- und Ausweichroute erhalten. Niederösterreich behält sein Wahrzeichen!

Jahrzehntelanger Kampf – jetzt endlich Realität

Das Projekt hat eine bewegte Geschichte: Schon Mitte der 1980er Jahre wurde diskutiert, jahrelang war der Tunnel Spielball der Politik. Erst 2012 fiel der erste Spatenstich. Jetzt, nach über 40 Jahren Diskussion, wird der Traum Wirklichkeit! Fazit: Der Semmering-Basistunnel ist Niederösterreichs Tor zur Zukunft des Bahnverkehrs – schneller, moderner, effizienter. 2029 kann's nicht schnell genug kommen!