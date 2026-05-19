Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
MEGA-TUNNEL: Ab 2029 von Wien nach Graz in unter 2 Stunden
© ORF

Endphase

MEGA-TUNNEL: Ab 2029 von Wien nach Graz in unter 2 Stunden

19.05.26, 12:44
Teilen

Jetzt ist es offiziell: Der Semmering-Basistunnel geht in die letzte Bauphase – und Niederösterreich steht im Mittelpunkt eines der größten Bahnprojekte der österreichischen Geschichte! 

Die gigantische 55 Kilometer lange Tunnelröhre, die Niederösterreich und die Steiermark verbindet, steht. Jetzt wird sie mit Spritzbeton ausgekleidet, Strom, Lüftung und Beleuchtung installiert – danach folgen Schienen und Oberleitung. Kostenpunkt: satte 4,2 Milliarden Euro!

35 Minuten schneller – das ändert sich für Pendler

Derzeit braucht man mit dem Zug von Graz nach Wien zwei Stunden und 25 Minuten. Ab Dezember 2029 sind es nur noch eine Stunde und 50 Minuten. Und das Beste: Der moderne Doppelstock-Railjet, der bereits auf der Weststrecke fährt, wird dann auch auf dieser Strecke eingesetzt!

Weltkulturerbe bleibt erhalten

Keine Sorge für Fans der historischen Semmeringstrecke: Die berühmte Bergbahn – UNESCO-Weltkulturerbe – bleibt als Nahverkehrs- und Ausweichroute erhalten. Niederösterreich behält sein Wahrzeichen!

Jahrzehntelanger Kampf – jetzt endlich Realität

Das Projekt hat eine bewegte Geschichte: Schon Mitte der 1980er Jahre wurde diskutiert, jahrelang war der Tunnel Spielball der Politik. Erst 2012 fiel der erste Spatenstich. Jetzt, nach über 40 Jahren Diskussion, wird der Traum Wirklichkeit! Fazit: Der Semmering-Basistunnel ist Niederösterreichs Tor zur Zukunft des Bahnverkehrs – schneller, moderner, effizienter. 2029 kann's nicht schnell genug kommen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen