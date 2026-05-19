Wiener Umweltberatung übersiedelt in Öko-Oase

Die Umweltberatung richtet sich an einem modernen Standort ein, wo viele Themen, zu denen sie berät, in die Praxis umgesetzt wurden.

Im 10. Wiener Gemeindebezirk zieht das Team von "Die Umweltberatung" in moderne, ökologische Büros im Wohnquartier "B.R.I.O.". Das "Neue Landgut" wurde als klimafittes, energieeffizientes Siedlungsgebiet in Holzhybrid-Bauweise geplant. Die begrünten Fassaden samt Dachterrasse mit Hochbeeten machen den Standort zum perfekten Ort für Beratung rund um Umwelt und Klima.

© Stadt Wien/Martin Votava

"Das Gebäude, in dem DIE UMWELTBERATUNG nun arbeitet, ist begrünt, mit Energie aus Erdsonden und Wärmepumpen beheizt und gekühlt. Auf der gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse gibt es Hochbeete, die von der Hausgemeinschaft bepflanzt werden. Ich freue mich für DIE UMWELTBERATUNG über den neuen, ökologischen Bürostandort - das ist das passende Ambiente, um die Wiener*innen zu Umwelt- und Klimaschutz zu beraten", zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei seinem Besuch erfreut.

38 Jahre Erfahrung

Beim Umzug fließen knapp vier Jahrzehnte Erfahrung in die Gestaltung der neuen Räumlichkeiten. Von Linoleumböden über lösemittelfreie Wandfarbe bis zu Secondhand-Möbeln aus der alten WU - alles folgt strikten Öko- und Kreislaufwirtschafts-Kriterien. Pflanzen aus dem alten Büro ziehen mit, neue Ableger verschönern das Arbeitsumfeld. Die Kombination aus offenen Kommunikationsbereichen, adäquaten Rückzugsräumen und Fokuszonen soll ideale Arbeitsbedingungen schaffen.

© Stadt Wien/Martin Votava

Seit 1988 berät die Umweltberatung die Wiener Bevölkerung kostenlos auf ihrer Hotline (01 803 32 32). Die Themenpalette reicht von Energieeinsparung, biologischem Gärtnern und nachhaltigem Wohnen bis zu klimafreundlicher Ernährung und Kreislaufwirtschaft. Sowohl Privathaushalte als auch Betriebe profitieren von den praxisnahen Tipps und Projekten für eine klimafitte Zukunft.