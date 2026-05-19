WM: Pickerl-Tauschbörse in Wiener Bezirksparlament

Favoritens Bezirks-Chef Marcus Franz verkündet offiziell: "Die Bezirksvorstehung wird zur Panini-Sammlerbörse!"

Am 11. Juni startet die WM in den USA, Mexiko und Kanada, wo erstmals 48 Teams um den Titel kämpfen. Für Sticker-Fans bedeutet das: satte 980 Bilder, die im Album landen sollen. Wer allein auf Pickerlsuche geht, wird wohl tief in die Tasche greifen müssen. Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) hat deshalb eine Idee: Der Festsaal der Bezirksvorstehung wird zur Tauschbörse für alle Fans.

An vier Terminen können Sammler unabhängig vom Wetter für zweieinhalb Stunden Sticker tauschen, ganz ohne Konsumzwang. Jung und Alt dürfen sich austauschen, fachsimpeln und sogar das Gesicht in Rot-Weiß-Rot bemalen. Kommerzielle Profis müssen jedoch draußen bleiben - hier geht es rein um Sammelspaß, nicht ums Geldverdienen. Die Termine stehen bereits: 21. Mai, 28. Mai, 3. Juni und 11. Juni, jeweils von 16.00 bis 18.30 Uhr im Festsaal am Keplerplatz 5, 1. Stock.

Franz zeigt sich voller Vorfreude: "Mit 980 Stickern kann die Sammel-Leidenschaft heuer ganz schön ins Geld gehen. Deshalb wollen wir den Fans ein Angebot machen: Die Bezirksvorstehung wird zur Panini-Sammlerbörse, damit die Kosten für die Tauschleidenschaft nicht explodieren!"