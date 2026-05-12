Mega-Vertrag winkt: Verstappen verhandelt schon mit McLaren

In der Formel 1 bahnt sich ein spektakulärer Fahrerwechsel an. Superstar Max Verstappen verhandelt bereits mit McLaren um dort Oscar Piastri ab 2027 zu ersetzen.

Seit der umfassenden Reglementänderung seit Saisonstart brodelt die Gerüchteküche, dass Max Verstappen mit Saisonende Red Bull verlässt. Auch ein mögliches Karriereende in der Königsklasse des Motorsports stand bereits im Raum, weil der vierfache Weltmeister mit den neuen Boliden nicht zurechtkommt.

Hinzu kommt, dass Verstappen zuletzt neue Ziele verfolgt und am Wochenende in der GT3-Serie beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring erstmals nach dem Sieg greift. Er macht auch kein Geheimnis daraus, dass sein großes Ziel ein Antreten bei den legendären 24 Stunden von Le Mans ist. Hier soll Ford, die nächstes Jahr ihr Comeback feiern, großes Interesse an einem Deal mit dem 28-jährigen Niederländer haben (oe24 berichtete).

Während der Karriereplan von "Super Max" abseits der Formel 1 klar ist, ist die Zukunft in der Formel 1 weiterhin ungewiss. Sein Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028, zuletzt konnte man sich beim GP von Miami auch sichtlich verbessern. Dennoch gibt es auch heuer eine Vertragsklausel, laut der er den österreichischen Rennstall verlassen kann, wenn der Erfolg ausbleibt.

Folgt Verstappen Lambiase?

Noch dazu verlässt mit Saisonende Gianpiero Lambiase, sein Renningenieur - der einzige, den er bei Red Bull je hatte - das Team in Richtung McLaren. Dort soll er nach einem Übergangsjahr zum Teamchef aufgebaut werden. Seitdem wurde oft spekuliert, ob Verstappen seinem langjährigen Wegbegleiter auch zum britischen Traditionsteam folgt.

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Für den absoluten Paukenschlag sorgte nun der renommierte F1-Insider Joe Saward. Der britische Journalist behauptet in seinem Newsletter, dass es bereits erste Gespräche zwischen Verstappen und McLaren gegeben habe.

Mega-Vertrag winkt

Im Falle einer Einigung soll der Niederländer nach Saisonende wechseln und einen absoluten Mega-Vertrag beim amtierenden Weltmeister-Team unterschreiben. Dem Bericht zufolge soll zu seinem aktuellen Jahresgehalt von 70 Millionen Dollar noch etwas draufgelegt werden. Dabei ist er jetzt schon der Gagenkaiser der Formel 1.

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Auch wer für Verstappen bei McLaren Platz machen soll, ist bereits bekannt. Sollte der Sensations-Deal tatsächlich über die Bühne gehen, müsste Oscar Piastri das Team verlassen und umgehend zu Red Bull wechseln. Denn bei den Bullen ist der Australier bereits seit langem ein Top-Kandidat auf die mögliche Nachfolge von Verstappen.