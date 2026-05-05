Wohin ließ Ex-F1-Star sein 22-Millionen-Hypercar verschwinden?

Der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot Adrian Sutil steht im Visier der Justiz. Im Kern der Ermittlungen geht es um Betrugsvorwürfe und einen verschollenen Koenigsegg im Wert von 22 Millionen Dollar.

Das Ermittlungsverfahren in Deutschland gegen Adrian Sutil wirbelt derzeit viel Staub auf, wobei es vor allem um Vorwürfe der Veruntreuung und des Betrugs im Umfeld seiner exklusiven Fahrzeugflotte geht. Während der Ex-Rennfahrer alle Anschuldigungen entschieden zurückweist, ist ein besonders wertvolles Stück seiner Sammlung unauffindbar: ein Koenigsegg One:1. Das Hypercar, von dem weltweit nur sieben Exemplare existieren, hat einen geschätzten Marktwert von bis zu 22 Millionen US-Dollar. Um den Verbleib des Wagens zu klären, wurde laut Berichten bereits Interpol eingeschaltet.

Rätsel um verschwundenes Hypercar

Die Verteidigung von Sutil stellt das Geschehen völlig anders dar. Laut seinem Anwalt Dirk Schmitz gab es im Vorfeld klare Drohungen gegen den ehemaligen Sportler. „Die Botschaft war klar, Autos raus oder es gibt Konsequenzen“, erklärt Schmitz. Die Anwälte vermuten hinter dem Verschwinden der Fahrzeuge eine gezielte Erpressung. Ein mysteriöser Anruf eines gewissen „Vladimir“, der Verbindungen zur russischen Wagner-Gruppe angedeutet haben soll, sorgt zusätzlich für Unruhe. Diese Informationen sind bisher allerdings nicht unabhängig bestätigt worden.

Luxus-Sammlung im Visier

Sutils Fuhrpark ist in der Szene als absolut außergewöhnlich bekannt und umfasst weit mehr als nur moderne Rennwagen. Neben dem vermissten Koenigsegg gehören unter anderem ein Ferrari California, ein Koenigsegg Regera und ein Rolls-Royce Phantom zu seinem Besitz. Ein besonderes Highlight der Sammlung ist ein Mercedes 600, der einst der Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley gehört haben soll. Aufgrund der extremen Seltenheit dieser Fahrzeuge betont Sutils Anwalt, dass die Autos kaum unbemerkt irgendwo auftauchen könnten.

Sutils Karriere im Rückblick

Adrian Sutil war über viele Jahre ein fester Bestandteil der Formel 1 und startete bei insgesamt 128 Grand Prix. Seine Karriere begann 2007 beim Spyker-Team, bevor er lange Zeit für Force India an den Start ging. Nach einer Saison bei Sauber im Jahr 2014 beendete er seine aktive Zeit als Stammfahrer und war zuletzt 2015 als Testfahrer für das Williams-Team tätig. Nun bestimmen statt Rundenzeiten komplexe juristische Auseinandersetzungen und eine weltweite Suche nach seinem wertvollsten Auto seinen Alltag. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.