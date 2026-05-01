Jesolo führt Rauchverbot am Strand ein

Im italienischen Badeort Jesolo gilt ab heute, Freitag, ein Rauchverbot am Strand.

Das sieht die neue Badeordnung des bei österreichischen Touristen beliebten Urlaubsorts vor. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört das Rauchverbot auf der gesamten Sandfläche während der Badesaison. Erlaubt ist das Rauchen nur noch in bestimmten Bereichen, die von den Strandbetreibern eingerichtet werden und über Sammel- und Recyclingsysteme für Zigarettenstummel verfügen.

Ausgenommen vom Verbot sind Strandbars sowie die Strandpromenade, wobei Wirten freiwillig ebenfalls rauchfreie Zonen einführen können.

Auch für Hunde gelten neue Regeln

Auch für Hunde gelten neue Regeln: Sie dürfen sich nur zwischen 20.00 Uhr abends und 8.00 Uhr morgens am Wasser aufhalten. Tagsüber ist der Zugang zum Strand weiterhin untersagt; erlaubt ist dann lediglich der Aufenthalt auf der Promenade.

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Um ein durchgehendes Serviceangebot sicherzustellen, müssen Strandbars vom 23. Mai bis 13. September täglich von 8.00 bis 1.00 Uhr geöffnet sein, sofern das Wetter es zulässt. Zudem wurden fixe Zeiträume für den Auf- und Abbau der Strandeinrichtungen festgelegt. Der Aufbau muss ab dem 11. Mai erfolgen.

Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben bereits an weiteren Maßnahmen, um die Küste auch in den Wintermonaten attraktiver zu machen. Bürgermeister Christofer De Zotti erklärte, die neue Verordnung verbinde Umweltschutz, touristische Qualität und die Bedürfnisse der Einwohner und Gäste.