Teenie raubte gleiche Trafik zwei Mal aus: Festnahme

Der Jugendliche soll auch für einen Überfall mit mehreren Verletzten verantwortlich sein.

Wien. Nach einem Trafikraub in Wien-Hernals ist am Montagnachmittag ein 14-Jähriger festgenommen worden. Eine Passantin hatte die Polizei auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht, der sich beim Hinterausgang des Geschäfts aufhielt.

Der Jugendliche versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch von den einschreitenden Beamten angehalten werden. Als er Widerstand leistete und versuchte, die Polizisten zur Seite zu stoßen, wurde er überwältigt und festgenommen. Bei ihm wurde eine Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Bereich sichergestellt.

Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige im Verdacht steht, bereits eine Woche zuvor dieselbe Trafik überfallen zu haben. Dabei soll er den Trafikbesitzer mit Faustschlägen im Gesicht verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Der Geschäftsinhaber hatte versucht, den Täter durch Versperren des Geschäfts anzuhalten.

Aussage verweigert

Bei der Amtshandlung am Montag wurden zwei Polizisten verletzt, die Mitarbeiterin der Trafik blieb unverletzt. Der Jugendliche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht und verweigerte die Aussage.