Wien bricht 2025 sämtliche Rekorde bei Kongressen und Tagungen

Wien hat im Vorjahr seine Stellung als globaler Spitzenreiter für Kongresse und Firmentagungen gefestigt und dabei sämtliche Rekorde gebrochen. Die Stadt zog mit über 7.000 Veranstaltungen so viele Gäste wie nie zuvor an, was für eine enorme Wertschöpfung in der gesamten Region gesorgt hat.

Mit exakt 7.196 Kongressen und Firmentagungen konnte Wien das Ergebnis vom Vorjahr noch einmal um 9 Prozent steigern. Insgesamt kamen fast 800.000 Teilnehmer zu den Fachveranstaltungen und sorgten damit für rund 2,5 Millionen Übernachtungen in Wien. "Das zeigt einmal mehr: Wien hat sich dank ihrer langen Kongresstradition, ausgezeichneten Infrastruktur und gezielten Positionierung als internationaler Treffpunkt für Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation fest etabliert,“ freut sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Wirtschaftlicher Erfolg durch kaufkräftige Gäste

Die Tagungswirtschaft ist ein wirtschaftlicher Motor. Der Beitrag zum gesamtösterreichischen Bruttoinlandsprodukt durch Meetings in Wien erreichte im Jahr 2025 mit 1,7 Milliarden Euro ein neues Rekordhoch. Da Besucher von Kongressen im Schnitt deutlich mehr Geld ausgeben als klassische Urlauber, profitiert der Standort Wien massiv von dieser Entwicklung. "Die neuen Rekordzahlen der Meeting-Destination Wien beweisen einmal mehr das hohe Niveau der Dienstleistungen unserer Tourismus- und Event-Branche", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. "Das ist das Ergebnis harter Arbeit und ausgezeichneter Vermarktung, denn der Meetingsektor ist weltweit heiß umkämpft", so Ruck weiter.

Sicherung von tausenden Arbeitsplätzen

Der Beitrag zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt durch die Wiener Meetings beläuft sich auf über 1,7 Milliarden Euro. Davon fließen auch beachtliche Steuerbeträge an den Bund sowie an die Länder und Gemeinden zurück. "Als zuverlässige Arbeitgeberin sicherte die Wiener Tagungsindustrie 2025 außerdem 19.300 ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse", erklärt Ludwig.

Mittlerweile entfällt bereits jede achte Nächtigung in der Stadt auf den Bereich der Tagungen und Firmen-Events. "In Wiens Visitor Economy Strategie haben wir uns das engagierte Ziel gesetzt, langfristig stabil ein Zehntel der Nächtigungen in Wien aus dem Meeting-Bereich zu generieren. Dieses Ziel haben wir 2025 bereits übertroffen“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus, der trotz des harten Wettbewerbs zuversichtlich auf die kommenden Jahre blickt.