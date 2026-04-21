Passagier wollte Frau in Wiener Zug vergewaltigen

Am Bahnhof Bahnhof Stadlau kam es am Montag zu einem großen Polizeieinsatz, nachdem ein Mann von Zeugen in einem Zug gestoppt werden konnte.

Wien. Ein heftiger Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in einem Zug im Bereich des Bahnhofs Stadlau in der Donaustadt. Dort soll ein wildfremder Mann plötzlich eine Passagierin von hinten angegriffen und ihr die Hose runtergezogen haben. Nachdem Opfer und Täter daraufhin zu Boden fielen, griffen Augenzeugen ein und befreiten die Frau.

Helfer konnten Angreifer stellen

Bis zum Eintreffen der Polizei konnten die Helfer den noch bisher unbekannten Mann festhalten. Nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und befragt.

Das Opfer konnte sich mit Unterstützung von Zeugen losreißen und blieb körperlich unverletzt. Der Verdächtige machte bisher keine Angaben zu seiner Person, seine Identität ist weiterhin ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung.