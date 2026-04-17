Natalie Portman (44) ist nach einem Jahr Beziehung erneut schwanger

Laut französischen Medienberichten soll die Oscarpreisträgerin ihr drittes Kind erwarten.

Hollywood-Star Natalie Portman soll laut "Voici" erneut schwanger sein. Neun Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Kindes wurde die Schauspielerin mit Baby-Bauch gesichtet. Angeblich soll sie bereits im fünften Monat sein und eine sichtbare Babykugel mit sich tragen.

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Es ist das erste gemeinsame Baby mit ihrem derzeitigen Partner Tanguy Destable. Der französische Musikproduzent, der unter dem Künstlerpseudonym Tepr bekannt ist, arbeitete bereits mit Weltstars wie David Guetta, Martin Solveig und Calvin Harris zusammen. Die beiden sind erst seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar.

Patchwork-Familie

Im Jahr 2024 trennte sich die Hollywood-Schönheit von ihrem Ehemann Benjamin Millepied. Mit dem Tänzer hat Portman zwei Kinder, ihre Tochter Amalia (9) und Sohn Aleph (14).

Auch ihr Partner hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Die Patchwork-Familie bekommt also bald Zuwachs. Bestätigt sind die Gerüchte bisher noch nicht. Dem Magazin sollen jedoch Fotos vorliegen, die den Babybauch eindeutig zeigen.