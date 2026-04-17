Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Natalie Portman (44) ist nach einem Jahr Beziehung erneut schwanger
© Getty Images

Drittes Baby

Natalie Portman (44) ist nach einem Jahr Beziehung erneut schwanger

17.04.26, 15:42
Teilen

Laut französischen Medienberichten soll die Oscarpreisträgerin ihr drittes Kind erwarten. 

Hollywood-Star Natalie Portman soll laut "Voici" erneut schwanger sein. Neun Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Kindes wurde die Schauspielerin mit Baby-Bauch gesichtet. Angeblich soll sie bereits im fünften Monat sein und eine sichtbare Babykugel mit sich tragen. 

Mehr lesen: 

Es ist das erste gemeinsame Baby mit ihrem derzeitigen Partner Tanguy Destable. Der französische Musikproduzent, der unter dem Künstlerpseudonym Tepr bekannt ist, arbeitete bereits mit Weltstars wie David Guetta, Martin Solveig und Calvin Harris zusammen. Die beiden sind erst seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. 


 

Patchwork-Familie

Im Jahr 2024 trennte sich die Hollywood-Schönheit von ihrem Ehemann Benjamin Millepied. Mit dem Tänzer hat Portman zwei Kinder, ihre Tochter Amalia (9) und Sohn Aleph (14). 

Auch ihr Partner hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Die Patchwork-Familie bekommt also bald Zuwachs. Bestätigt sind die Gerüchte bisher noch nicht. Dem Magazin sollen jedoch Fotos vorliegen, die den Babybauch eindeutig zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen