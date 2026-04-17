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Zayn Malik
© Getty Images

Sorge um Sänger

Zayn Malik postet Bild aus Krankenhaus

17.04.26, 20:36
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Große Sorge um Popstar Zayn Malik: Der 33-Jährige meldete sich am Freitag mit einem Foto aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans und musste ein geplantes Event für diese Woche absagen.

Am Freitag teilte Zayn Malik ein beunruhigendes Bild auf Instagram, das ihn im Krankenhaus zeigt. Der Sänger erklärte seinen Anhängern, dass er sich immer noch von einer bisher unbekannten Krankheit erhole. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands sah er sich gezwungen, ein für diese Woche geplantes Fan-Event kurzfristig abzusagen. Er betonte, wie leid ihm dieser Umstand tue.

Zayn Malik
© Instagram/Zayn Malik

Lange Woche in Klinik

In seinem Posting bedankte sich der Popstar, der als Mitglied der Boyband "One Direction" bekannt wurde, emotional bei seinen Fans für die Liebe und Unterstützung. Er schrieb, dass es eine lange Woche gewesen sei und er sich weiterhin "unerwartet erholen" müsse. Er sei am Boden zerstört, seine Community in dieser Woche nicht sehen zu können. "Ich wäre ohne euch nicht an dem Punkt, an dem ich heute stehe", richtete er dankbare Worte an seine Follower.

Zayn Malik
© WireImage.com/Getty

Dank an das Personal

Ein besonderer Dank des Musikers galt dem gesamten medizinischen Team. Er erwähnte explizit Ärzte, Krankenpfleger, Kardiologen sowie das Management und die Verwaltung des Krankenhauses, die ihm auf seinem Weg geholfen haben. Er bezeichnete die Mitarbeiter als "Legenden". Auch für seine Fans in Österreich bleibt nun vorerst abzuwarten, wann der Star wieder vollständig genesen ist und auf die Bühne zurückkehren kann.

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