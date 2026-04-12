Nach Doskozil-Attacke: Jetzt kontert das SPÖ-Ministerium

Burgenlands Landeshauptmann spricht von "inhaltsleerer und konzeptloser Politik"

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich am Sonntag persönlich nach seiner Operation am Uniklinikum Leipzig, bei der ihm vor wenigen Tagen der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt wurde, zu Wort gemeldet. Mit Blick auf seine Gesundheit sprach er in einem Facebook-Posting von einem "Befreiungsschlag". In Verbindung mit dem Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid der Herzchirurgie in der Klinik Oberwart übte er Kritik an seiner Partei.

"Es ist für mich die schönste Aufgabe, für unser Heimatland und unsere Bevölkerung zu arbeiten und da zu sein - daher habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, als Politiker aufzuhören", hielt Doskozil fest. "Als mir diese Woche mitgeteilt wurde, dass durch das Gesundheitsministerium unter einer SPÖ-Ministerin und einer SPÖ-Staatssekretärin Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid unserer Herzchirurgie in Oberwart erhoben wurde, hat mich das umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiter für die Interessen des Burgenlands einzustehen", erklärte er. Die Abteilung hat im März ihren Betrieb aufgenommen. Doskozil betonte: "Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen nicht mehr geben."

Ministerium kontert

Die Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Burgenland gegen die Errichtung und den Betrieb der Herzchirurgie in Oberwart sei vergangenen Dienstag aufgrund "erheblicher inhaltlicher und verfahrensrechtlicher Bedenken" eingebracht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Die Genehmigung der neuen Abteilung durch die Landesregierung sei ohne Beschluss in der Bundes- und Landes-Zielsteuerungskommission erfolgt. "Dieses Vorgehen widerspricht klar dem vorgesehenen Prozedere. Gerade wenn auf die Einhaltung von Vereinbarungen wie etwa beim Finanzausgleich für Gastpatientinnen und -patienten gepocht wird, muss das selbstverständlich auch in die andere Richtung gelten. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, Einspruch zu erheben", erklärte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

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Die überregionale Versorgungsplanung sehe eine Konzentration auf wenige, leistungsstarke Standorte für Herzchirurgie vor - aktuell neun im Bundesgebiet. Grundlage dafür ist der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG), der als Qualitätskriterien ein Einzugsgebiet von mindestens 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie mindestens 500 Eingriffe pro Standort pro Jahr definiert. In Oberwart würden diese Vorgaben mit rund 377.000 Menschen und rund 306 Operationen klar unterschritten, hieß es. Weiters sei "kein ordnungsgemäßes Bedarfsprüfungsverfahren" durchgeführt und zentrale Akteurinnen und Akteure wie Sozialversicherung und Wirtschaftskammer nicht eingebunden worden.

Die Errichtung eines zusätzlichen Standorts berge "erhebliche Risiken": "Neben möglichen Qualitätseinbußen durch die Ausdünnung der Fallzahlen ist mit negativen Auswirkungen auf die hochqualitative herzchirurgische Versorgung - insbesondere in der Ostregion (Graz und Wien) - zu rechnen", teilte das Ministerium mit. Gleichzeitig verschärfe ein zusätzlicher Standort den ohnehin angespannten Personalbedarf. "Auch uns geht es selbstverständlich um die bestmögliche medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig muss jedoch gewährleistet sein, dass finanzielle und personelle Ressourcen so eingesetzt werden, dass sie effizient und optimal genutzt werden", sagte Königsberger-Ludwig.

Gesundheitlich sieht Doskozil nach Kehlkopf-OP "Befreiungsschlag"

Im Hinblick auf seine Operation berichtete Doskozil in dem Posting: "Als ich letzte Woche am Mittwoch nach Leipzig fuhr, hätte ich niemals daran gedacht, am nächsten Tag keinen Kehlkopf mehr zu haben." Als die ersten Untersuchungen "die rasante Dynamik meiner Erkrankung offenbarten, war mir klar, dass es diesmal anders sein sollte. Das Ergebnis kennt ihr." Ohne Kehlkopf zu sein bedeute, "selbst in eigentlich normalen Alltagssituationen keine Atemnot mehr zu haben. Wenn die ständigen Gedanken nach ausreichend Luft verschwinden, ist das ein Befreiungsschlag" - auch wenn dies Veränderung bedeute, wie etwa kein Schwimmen im Meer. "Ich freue mich schon darauf, wieder persönlich da zu sein - mit neuer Kraft, Ideen, Zuversicht und besserer Stimme als zuvor", betonte er abschließend.