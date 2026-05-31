Umfragen kündigen Wahl-Beben in Graz an

In vier Wochen wählt Graz - und geht es nach den Umfragen, ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der Sieg nicht zu nehmen

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In vier Wochen wählt Graz - und geht es nach den Umfragen, ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der Sieg nicht zu nehmen. In allen heuer veröffentlichten Befragungen liegt Kahrs KPÖ klar vor der ÖVP. Allerdings hat schon die letzte Wahl 2021 gezeigt, wie trügerisch Umfragen in der steirischen Landeshauptstadt sein können. Damals rechnete die ÖVP mit einem klaren Sieg. Geworden ist es ein Erdrutsch für die KPÖ, die Graz nun in einer Dreierkoalition mit Grünen und SPÖ regiert.

Bei Wahlen ist die steirische Landeshauptstadt schwer einzuschätzen und wählt gerne gegen den Landestrend. Dieser Trend war zuletzt blau, sowohl bei der Nationalratswahl als auch bei der Landtagswahl im Herbst 2024. In beiden Fällen war die FPÖ in der Steiermark klar stärkste Partei. Doch Graz wählte anders: Bei der Nationalratswahl lag die SPÖ knapp vorne, bei der Landtagswahl die ÖVP. Und bei der Gemeinderatswahl dürfte nun die KPÖ ihren Bürgermeistertitel verteidigen.

Umfragen zur Grazer Gemeinderatswahl. Quelle: Hajek, M&R, m(Research, TripleM Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 0671-26 © APA

KPÖ könnte Ergebnis halten

Darauf lassen zumindest die wenigen vor der Wahl veröffentlichten Umfragen schließen. In den vier von Oktober 2025 bis April 2026 durchgeführten Befragungen lag die KPÖ am ersten Platz. Die höchste Zustimmung wies Peter Hajek für die "Kleine Zeitung" aus. Hier erreichte die KPÖ im März 31 Prozent und lag damit sogar über ihrem Wahlergebnis von 2021 (28,8 Prozent). Den geringsten Wert wies eine im April von M&R für die ÖVP durchgeführte Befragung aus. Hier erreichte die KPÖ "nur" 27 Prozent.

Damit könnte die KPÖ ihr Ergebnis von 2021 halten, während die ÖVP mit Verlusten rechnen muss. Denn die ÖVP kam bei der letzten Wahl noch auf 25,9 Prozent. Die zuletzt veröffentlichten Umfragen geben der Volkspartei nur noch 20 bis 24 Prozent. Den besten Wert erreichte die ÖVP in ihrer eigenen Umfrage im April.

FPÖ dürfte zulegen

Die FPÖ kann dagegen vergleichsweise entspannt in die Wahl gehen. Denn die Freiheitlichen erreichten 2021 nur 10,6 Prozent. Die Umfragen geben den Blauen nun aber 14,5 bis 18 Prozent - also ein deutliches Plus. Dahinter liegen die Grünen. Sie können ihr Ergebnis von 17,3 Prozent in nur einer Umfrage knapp halten, in den anderen rutschen sie mit leichten Verlusten auf Platz vier ab.

Für die Grazer SPÖ setzte es schon 2021 mit 9,5 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Die Umfragen weisen für die Sozialdemokraten nun 7,5 bis 11,4 Prozent aus. NEOS dürften dagegen hoffen, ihr letztes Wahlergebnis zu verbessern. Damals erreichten sie 5,4 Prozent. Mit 6,4 bis acht Prozent sollte den Pinken zumindest der Wiedereinzug in den Gemeinderat sicher sein.