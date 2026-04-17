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Ivan Katalinic malte ein Portrait für Naomi Campbell. 
© Pat Domingo

Einblicke

Naomi Campbell in Wien: Was backstage im O Klub wirklich geschah

17.04.26, 14:54
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Hinter den Kulissen gab es eine geheime Backstage-Begegnung: oe24 war dabei und hat diesen besonderen Moment dokumentiert. 

Wien wurde Donnerstagnacht zum Lauftsteg für Naomi Campbell. Wenn die „Black Panther“ ruft, folgt die High Society – doch während sich vor dem O Klub die Kameras blitzlichtgewaltig überschlugen, spielten sich hinter den schweren Samtvorhängen Szenen ab, die nur wenigen Augenzeugen vorbehalten waren. oe24 war hautnah dabei, als Naomi Campbell jene Aura versprühte, die sie seit Jahrzehnten zur unangefochtenen Regentin der Laufstege macht.

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Ein künstlerischer Ritterschlag

In der diskreten Abgeschiedenheit des Backstage-Bereichs kam es nach Naomis DJ-Set zu einer Begegnung, die Ästhetik und Handwerk auf höchstem Niveau vereinte. Der renommierte Künstler Ivan Katalinic – bekannt für seine Fähigkeit, das Wesen seiner Sujets mit präzisen Pinselstrichen einzufangen – hatte ein Werk im Gepäck, das selbst eine Ikone wie Campbell kurz innehalten ließ.

Es war ein Portrait, wie könnte es im Falle dieser monumentalen Schönheit anders sein? Das Werk fing nicht nur die makellosen Züge der Campbell ein, sondern auch jene unnahbare Eleganz, die sie zur Muse der größten Designer unserer Zeit machte.

Ivan Katalinic malte ein Portrait für Naomi Campbell. 

Ivan Katalinic malte ein Portrait für Naomi Campbell. 

© Pat Domingo

Das Siegel des Supermodels: Ein Unikat für die Ewigkeit

Die Übergabe im Séparée des Klubs am Ring verlief ebenso würdevoll wie herzlich. Campbell, die für ihre hohen Ansprüche bekannt ist, zeigte sich sichtlich beeindruckt von Katalinics Interpretation ihrer Persönlichkeit. In einem seltenen Moment der Nahbarkeit griff die Britin zum Stift und veredelte die Leinwand mit ihrer Original-Signatur.


 

Wien im Bann der Mode-Ikone

Während das signierte Meisterwerk nun als stiller Zeuge dieser Nacht gilt, zog Naomi Campbell weiter und hinterließ eine Stadt, die einmal mehr bewiesen hat, dass sie das Parkett für Weltstars dieser Kategorie beherrscht.

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