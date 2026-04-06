Napoli gewann Serie-A-Topspiel gegen AC Milan

Der SSC Napoli hat im Titelkampf der italienischen Fußball-Serie-A einen wichtigen Sieg gefeiert.
Im Spitzenspiel gegen den AC Milan setzten sich die Neapolitaner von Antonio Conte am Ostermontag dank eines Treffers des kurz zuvor eingewechselten Matteo Politano (79.) mit 1:0 (0:0) durch. Mit dem fünften Erfolg in Serie zog Napoli mit 65 Punkten auf Tabellenplatz zwei an den Mailändern (63) vorbei, Stadtrivale Inter liegt sieben Runden vor Saisonende nun sieben Zähler voran.
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Juventus Turin schlug Genoa indes nach zwei frühen Treffern mit 2:0 und liegt nun einen Punkt hinter Como sowie sechs hinter AC Milan auf Tabellenplatz fünf. Como war zuvor bei Udinese nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.