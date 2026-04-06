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© Getty Images

Neuer Tabellen-2.

Napoli gewann Serie-A-Topspiel gegen AC Milan

06.04.26, 23:14
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Der SSC Napoli hat im Titelkampf der italienischen Fußball-Serie-A einen wichtigen Sieg gefeiert. 

Im Spitzenspiel gegen den AC Milan setzten sich die Neapolitaner von Antonio Conte am Ostermontag dank eines Treffers des kurz zuvor eingewechselten Matteo Politano (79.) mit 1:0 (0:0) durch. Mit dem fünften Erfolg in Serie zog Napoli mit 65 Punkten auf Tabellenplatz zwei an den Mailändern (63) vorbei, Stadtrivale Inter liegt sieben Runden vor Saisonende nun sieben Zähler voran.

Juventus Turin schlug Genoa indes nach zwei frühen Treffern mit 2:0 und liegt nun einen Punkt hinter Como sowie sechs hinter AC Milan auf Tabellenplatz fünf. Como war zuvor bei Udinese nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

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